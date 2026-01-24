Racing cayó en El Bosque ante Gimnasia y comenzó el año con derrota

Racing perdió ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1 en la primera fecha del Torneo Apertura 2026, y a pesar de que pudo descontar, comenzó el año con una derrota.

Con los goles de Nicolás Barros Schelotto, un golazo olímpico, y Franco Torres, Gimnasia festejó ante su gente en el Bosque Platense y superó a Racing en casi todo el partido con un muy buen trabajo defensivo.

Rápidamente, Gimnasia rompió el partido con un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto a los 10 minutos, en un momento en donde ambos equipos estaban siendo precavidos, por lo que el "Lobo" empezó a ganar terreno y le dio un golpazo a Racing.

Racing apenas pudo molestar en el área del dueño de casa con un cabezazo muy desviado de Adrián Martínez y un remate que se fue lejos con la zurda de Valentín Carboni, quien no pesó en el juego y tampoco romper la gran defensa de Gimnasia para cuidar el 1 a 0.

Gimnasia volvió a sorprender a Racing, esta vez en el inicio del complemento, ya que tras una muy mala salida de la "Academia" en los rechazos de la pelota, el local se agrupó bien y tras una gran pase filtrado de Marcelo Torres y un centro bajo de zurda de Manuel Panaro, Franco Torres la empujó casi abajo del arco para el 2 a 0.

A los 37 minutos del segundo tiempo, el arquero Nelson Insfrán tuvo una muy floja salida con una falla grosera y el ingresado Tomás Conechny aprovechó el descuido para convertir el descuento para Racing, por lo que se puso 2 a 1 muy cerca del final.