VIDEO. Racing le gana a Belgrano 1 a 0 en Córdoba, mirá el minuto a minuto

Racing está venciando a Belgrano de Córdoba por 1 a 0, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con el objetivo de extender su invicto y afianzarse en las primeras posiciones.

El gol de la academia llegó a los 29 minutos de la primera etapa, lo convirtió Adrian “Toto” Fernández con una gran definición en el área, tras una buena jugada colectiva.

Belgrano estuvo a tiro del empate, pero el arquero Facundo Cambeses le contuvo un penal a Uvita Fernández en el minuto 41, sanción cobrada a instancias del VAR, por una mano de Solari en el área.

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