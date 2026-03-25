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Deportes

El club Grand Bourg se sumó a la Liga Salteña de Fútbol

La rectora del fútbol oficializó además el torneo Anual "Dr. Luis Gómez", en homenaje al expresidente del club Unión.
Miércoles, 25 de marzo de 2026 20:52

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En el día en que se oficializó el próximo torneo Anual de Primera División de la Liga Salteña de Fútbol, que se iniciará a fines de abril próximo y que se denominará "Dr. Luis Gómez", en honor al expresidente del club Unión, la familia liguista se agrandó.

 

Es que ayer tarde, durante una ceremonia que se realizó en las instalaciones del club Gran Bourg, el Comité Ejecutivo de la entidad rectora del fútbol salteño, resolvió afiliar provisoriamente y hasta el 31 de diciembre del corriente año a la Asociación Deportiva Social y Cultural Grand Bourg.

 

De esta manera el club de la zona este de la ciudad se preparará para participar de los torneos de Primera División, Inferiores, Infantiles, tanto en masculino como en femenino, como así también del futsal.

 

Cabe destacar que la ceremonia fue encabezada por el titular liguista, Sergio Chibán, la presidenta del club Grand Bourg, Sol Paterson, el vicepresidente primero de la LSF, Adolfo Resina y la secretaria ejecutiva Blanca Chacón Door.

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