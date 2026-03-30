Salta aplastó al Barcelona en el debut del Mundialito de Cataluña

El Seleccionado Sub-13 de la Liga Salteña de Fútbol goleó, gustó y ganó 13 a 0 al Barcelona en el primer partido del Mundialito de Cataluña, en España y recibió el aplausos de todos los presentes en el Selva Camp.



Los goles fueron convertidos por la figura del partido Francisco Leonardi x 4, Bautista Berón x 2, Massimo Costelo x 2, Thiago Tello x 2 y Giovanni Lazarte, Lautaro Fernández y Fabián Alfaro.



El equipo campeón nacional del torneo Ligas 2025 y conducido por Alejandro Frezzotti jugará la segunda fecha mañana martes a las 15 horas en el Selva Camp frente a la Selección de México correspondiente a la Zona 24 del certamen que se disputa en tierra española.