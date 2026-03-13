Defensa y Justicia y Central Córdoba (SE) se reparten los puntos y empatan 1-1

Por la fecha 10 del Apertura, el Halcón y el Ferroviario terminaron igualados en el Tito Tomaghello.

En el segundo tiempo, Defensa y Justicia logró abrir el marcador con un gol de Elías Pereyra en el minuto 12. Sin embargo, Central Córdoba (SE) igualó las cosas cuando Michael Santos anotó desde el punto de penalti al minuto 32 de la misma etapa.

Una gran jugada de el Halcón, a los 12 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Elías Pereyra. Después de una jugada individual sobre la izquierda, el defensor la colocó al palo izquierdo y abajo. ¡Imposible para el arquero!

El mejor jugador del partido fue Michael Santos. El atacante de Central Córdoba (SE) anotó 1 gol y disparó al arco contrario en 2 oportunidades.

Elías Pereyra se destacó por su sólida defensa. El defensa de Defensa y Justicia tuvo un buen nivel al marcar 1 gol y despejar 2 pelotas peligrosas.

El técnico de Defensa, Mariano Soso, propuso una formación 3-4-3 con Cristopher Fiermarín en el arco; Lucas Souto, Emiliano Amor y David Martínez en la línea defensiva; Agustín Hausch, Santiago Sosa Yung, Ever Banega y Aarón Molinas en el medio; y Rubén Botta, Abiel Osorio y Juan Manuel Gutiérrez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Lucas Pusineri salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con Alan Aguerre bajo los tres palos; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Diego Barrera en defensa; Matías Vera, Juan José Cardozo y Lucas González en la mitad de cancha; y Horacio Tijanovich y Michael Santos en la delantera.

Bryan Ferreyra fue el árbitro que dirigió el partido en el Tito Tomaghello.

El próximo partido de el Halcón en el campeonato será como visitante ante San Lorenzo, mientras que el Ferroviario recibirá a Dep. Riestra.

Cambios en Defensa y Justicia

26' 1T - Salió Abiel Osorio por Elías Pereyra

45' 2T - Salió Rubén Botta por Mateo Aguiar

56' 2T - Salió Ever Banega por David Barbona

60' 2T - Salió Agustín Hausch por Damián Fernández

Amonestados en Defensa y Justicia:

35' 1T Rubén Botta (Conducta antideportiva), 31' 2T Emiliano Amor (Insultar o desaprobar al árbitro) y 35' 2T Aarón Molinas (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Defensa y Justicia:

20' 2T Mateo Aguiar (Roja directa)

Cambios en Central Córdoba (SE)

78' 2T - Salieron Horacio Tijanovich por Lucas Varaldo y Juan José Cardozo por Marco Iacobellis

90' 2T - Salió Lucas González por Tiago Cravero

92' 2T - Salió Michael Santos por Ezequiel Naya

93' 2T - Salió Santiago Moyano por Fernando Martínez

Amonestados en Central Córdoba (SE):