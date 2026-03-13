Francisco González Metilli le dio la victoria a Belgrano ante Estudiantes (RC)

En la fecha 10 del Apertura, la suerte del partido quedó sellada para Belgrano, que aseguró su victoria por 1-0 ante Estudiantes RC en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini. En el minuto 13 del segundo tiempo, Francisco González Metilli escribió el desenlace del partido al convertir el gol que definió el destino del encuentro.

Francisco González Metilli tuvo una gran actuación. El volante de Belgrano anotó 1 gol y se animó a patear 4 veces.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Thiago Cardozo. El portero de Belgrano fue protagonista frente a Estudiantes (RC): contuvo 4 disparos.

El DT de Estudiantes RC, Iván Delfino, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Agustín Lastra en el arco; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti y Facundo Cobos en la línea defensiva; Francisco Romero, Alejandro Cabrera, Martín Garnerone, Tomás González y Mauro Valiente en el medio; y Mateo Bajamich en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Ricardo Zielinski salió con una disposición táctica 4-4-2 con Thiago Cardozo bajo los tres palos; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo y Adrián Spörle en defensa; Ramiro Hernándes, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Franco Vázquez en la mitad de cancha; y Juan Velázquez y Lucas Passerini en la delantera.

Fernando Espinoza fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Estudiantes RC enfrentará de visitante a Racing Club, mientras que Belgrano jugará de local frente a Talleres. Para Belgrano será una cita especial porque volverá a cruzarse a su eterno rival en una nueva edición del clásico cordobés.

Cambios en Estudiantes (RC)

64' 2T - Salieron Alejandro Cabrera por Javier Ferreira y Martín Garnerone por Gabriel Alanís

72' 2T - Salieron Facundo Cobos por Tobías Ostchega y Francisco Romero por Siro Rosané

80' 2T - Salió Mauro Valiente por Ramón Ábila

Amonestado en Estudiantes (RC):

49' 2T Siro Rosané

Cambios en Belgrano

39' 1T - Salió Adrián Spörle por Julián Mavilla

58' 2T - Salió Ramiro Hernándes por Nicolás Fernández

77' 2T - Salió Franco Vázquez por Lautaro Gutierrez

78' 2T - Salieron Alcides Benitez por Agustín Falcón y Juan Velázquez por Gonzalo Zelarayán

Amonestados en Belgrano:

5' 1T Alcides Benitez y 16' 2T Nicolás Fernández

Expulsado en Belgrano: