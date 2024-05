El casamiento de Karina Rabolini e Ignacio Castro Cranwell

Este viernes, en la ciudad de Buenos Aires, se casaron la empresaria Karina Rabolini y el secretario de Comunicación del Municipio de Tigre, Ignacio Castro Cranwell. La ceremonia se llevó a cabo en el histórico Palacio Paz, conocido también como Palacio Retiro, sede del Círculo Militar, uno de los edificios más emblemáticos y lujosos de la capital argentina.

La pareja ha optado por una boda íntima, limitando la lista de invitados a menos de 100 personas.

Karina e Ignacio se conocieron en 2015, durante la campaña política de Daniel Scioli (expareja de Rabolini), donde Castro Cranwell era el jefe de prensa.

Con el tiempo, esa relación profesional se convirtió en algo mucho más profundo. En 2016, después de que ambos finalizaran sus respectivas relaciones anteriores, su amistad floreció en romance.

Hace 8 años que la pareja disfruta del amor que hoy se corona con el casamiento.

Sobre su look, la empresaria contó cómo eligió sus looks para dar el “Sí”. “En el Civil que fue al mediodía usé un traje que me hizo Graciela Cito, que es muy amiga”, detalló. “Yo quería algo sencillo porque cumplí 57 años y me daba mucho pudor vestirme de novia. Encima tenía que buscar algo simple, que fuera tapadito, sencillo. El vestido y la camisa es de Evangelina Bomparola”, comentó sobre su vestimenta.

Una de las invitadas de la pareja recién casada fue la conductora Agustina Kämpfer que decidió posar ante las cámaras junto a Carlos Gianella con un look de dos piezas compuestos por un top verde brilloso con cuello alto y mangas largas, y una falda larga del mismo color pero un tono más oscuro que se destacó por el profundo cut out frontal y el angosto cinturón bordado con canutillos y mostazillas.

La ex modelo Mora Furtado fue otra de las personalidades que se hizo presente en el casamiento de Karina e Ignacio y para el gran evento, se inclinó por un look total blackout que conformó por una blusa de tela lisa y escote ovalado, un spencer negro con finas lineas en plateado además de un pantalón semi oxford de tela brillosa.

Por otro lado, con el fin de resguardarse de las bajas temperaturas, Mora sumó un imponente abrigo de piel y como accesorio se mostró con un bolso de mano negro.