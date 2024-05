Apuntes sobre la bookstagrammer salteña que aúna lecturas y mancias

El domingo pasado se realizó el evento de cultura pop Magical Girls en el Centro Cultural América (Mitre 23) y en ese marco el que más gente convocaba era el Sector Mágico. Allí Isabella Ballardini (34) tiraba las cartas de Sakura Card Captor, a la gorra. También había dispuesto un árbol de los deseos, donde quien gustara podía escribir sus aspiraciones y anhelos en un clásico ritual japonés que había influido en varios animés del género.

Isabella tiene un alter ego, La Brujita Lectora, una bookstagrammer que alía dos vocaciones irrenunciables: las mancias y la lectura. Nacida en Caballito, Buenos Aires, vive en Salta desde hace 21 años, por lo que se define "más de acá que de cualquier otro lado". Estudió Licenciatura en Psicología y concede que su amor hacia la lectura definió en gran medida esa elección profesional. Su padre, Roberto Ballardini, tenía libros de psicología en su biblioteca, de Eric Berne, Erich Fromm, Viktor Frankl y Sigmund Freud, entre otros autores.

"A los 16 años leí 'La interpretación de los sueños' y empecé a llevar un diario de sueños como proponía Freud en sus páginas. Esa también era una buena excusa para escribir, y en psicología se lee y se lee mucho", sintetizó Isabella. Su voz, sus gestos y los movimientos de sus manos cuando coloca las cartas elegidas sobre el paño son de taumaturga. Sus ojos, de sabia y con visión clara, transmiten confianza. Pronto volvió a posarlos sobre ese mueble en la casa paterna, donde reposaban las ediciones en tapa dura de la colección Historia Universal de la Literatura, de Ediciones Orbis, que, recordó, venían con los diarios. "Mi relación con los libros empezó a mis ocho años, mis padres leían y yo crecí entre relatos y novelas clásicas, primero tocadas de oído y con el paso del tiempo fueron comprendidas por mí", afirmó.

Un género complejo

La reseña no es un género sencillo. Aquello de tomar nota de los rasgos distintivos de una obra, de examinarla destilándole el zumo, es un llamado que pocos oyen y que algunos, aún con poderosas intuiciones y asociaciones, no se animan a emprender. Sin embargo, Isabella pudo ubicar muy bien el primer texto de este tipo que había hecho. "Se la hice a mi señorita en segundo grado. Le comenté que 'Platero y Yo', de Juan Ramón Jiménez, me parecía el libro más aburrido que había leído jamás. Ella intentaba convencerme de que el libro era divertido, pero al día de hoy jamás conecté con ese clásico de la materia Lengua que nos dieron a leer en tercer grado", precisó.

También se le cuela en el relato una situación provechosa: la de poder abrevar de dos bibliotecas. "Mis padres estaban separados, pero en cada casa siempre tuve biblioteca, cada una con los intereses de mis padres. Mamá (Marisa Faccio) estaba estudiando para ser abogada. Sus códigos y tratados se mezclaban con novelas de autores uruguayos, enciclopedias de tapa dura y libros de filosofía e historia universal", detalló.

Las mancias, la otra pasión de Isabella. Javier Rueda

Agregó que a la amarga impresión que le había dejado el clásico de Jiménez, que por su sencillez y transparencia los adultos creyeron que se adecuaba perfectamente a la imaginación y al gusto de los niños, se la disipó J. K. Rowling. "Papá tuvo la brillante idea de regalarme 'Harry Potter y la piedra filosofal' y digo brillante porque ese es el libro responsable de que adore leer. Digamos que mi primera reseña negativa preocupó a mis padres. Papá tenía más de las colecciones de clásicos y cuando iba de vacaciones a su casa siempre agarraba uno o dos para pasar el verano… si es que no estaba el siguiente libro de la saga de Harry Potter. En vacaciones leía lo que no me acercaba la escuela en aquel entonces: 'Los relatos macabros', de Edgar Alan Poe; 'El retrato de Dorian Grey', de Oscar Wilde; 'Moby Dick', de Herman Melville…", desgranó.

Otra aventura

La travesía del barco ballenero Pequod, comandado por el capitán Ahab, junto a Ismael y el arponero Queequeg en la obsesiva y autodestructiva persecución de un gran cachalote blanco había despertado en Isabella la avidez expedicionaria y realmente devoradora de la ficción. De cada empresa que acometía salía con un ánimo renovado, queriendo compartir los lances extraños en que se había sumergido. Pero un remezón en su vida la llevó a "la aventura de bookstagrammer", como la denominó, en 2019. "Necesitaba charlar con alguien acerca de los libros que venía leyendo. Todavía no podía exteriorizar en mis círculos de amistades lo que leía. Hasta que cambié de círculos y se abrió un mundo nuevo para mí. Quería compartir la experiencia del ser lectora, lo que es perderte en un buen libro o incluso charlar acerca de adaptaciones o novedades de autores", dijo.

Agregó que hasta entonces había pensado que el de lector era un hábito solitario. Pero también para ello le llegaría su epifanía. "Descubrí esa parte de las redes donde los lectores somos una comunidad e intercambiamos opiniones, formamos lecturas conjuntas a distancia como cualquier otro club de lectura y hasta nos recomendamos constantemente qué historias podrían interesarnos según nuestros gustos literarios", comentó.

El 27 de mayo su cuenta cumple cinco años de existencia y con ese aniversario se le plantean algunas innovaciones, como cambiar el formato de la presentación de los contenidos. "Sé que vivimos en un mundo tecnológico que nos pide acelerar procesos, pero para mí los libros son una pausa, un estado de calma donde conectar con el pensamiento gracias a la escritura de un otro. Por eso, siempre digo que mi bookstagram crece de a poco, como cualquier historia dentro de uno. Todavía hago reseñas largas y hablo despacio y pausado en mis videos, hago humor literario y leo libros de a poco", autodefinió. También señaló que aprendió que no había nada de malo en tomarse sus pausas.

Sus lectores

"Mis lectores oscilan entre los 15 y los 40, y los hay de todos tipos y formas. La gran mayoría se dedica a la docencia en áreas como lengua o idiomas, pero también están los otros bookstagrammers que forman una comunidad con vos y te pasan sus lecturas favoritas o comparten sus experiencias de la vida del lector", comentó.

La singularidad de su perfil está en aunar lecturas y mancias, como cuando propone qué lecturas se debe leer de acuerdo con el signo del Zodiaco. "A mis trece años empecé a percibir cosas, pero a esa edad no las entendía, no podía decirle a nadie que veía colores alrededor de algunas personas y que a veces escuchaba que alguien decía algo, pero no había nadie ahí. Hoy entendí que esas cosas son habilidades psíquicas. Me gusta llamarlas 'los clari', porque leyendo caí en que todas anuncian la claridad de algún sentido de la percepción: clarividencia, clariaudiencia, clarigusto y así... Pero bueno, una en su adolescencia no habla de esas cosas, por miedo al qué dirán en parte y también porque no se comprende de dónde sale algo así. Después entendí que 'los clari' se despiertan cuando más los necesitamos, pueden ser entrenados e incluso muchos de nosotros los vivenciamos alguna vez, pero no todos decidimos prestarles atención", se explayó.

Su iniciación esta ocasión tiene tintes oníricos. Relató que en un sueño había conocido a una Reina de Copas, que contraviniendo a una esfinge le había brindado unas respuestas. Luego se enteró de que se trataba de un arcano de la baraja del tarot. "Del lado de la línea materna sé que tengo dos brujas, me falta explorar la otra rama del árbol. Mi abuela materna antes de partir me enseñó sin decírmelo. Se limitaba a regalarme cuarzos y lechuzas para la buena suerte y protección, tengo hasta su caldero. Nunca me dijo cómo usarlos", rememoró.

La Brujita Lectora, en plena acción. Javier Rueda

Añadió que su mamá es reikista y que su abuela, "que tenía línea directa con los arcángeles", le enseñó magia de velas. "Del lado de papá estaba la abuela Amalia. Ella me enseñó dos cosas importantes: a leer y a atarme los cordones. Y a la mamá de la abuela Amalia, a la abuela Lina, no la conocí personalmente, pero intuyo que algo de bruja tenía porque a veces se me aparece en los sueños y me dicta respuestas", comentó.

Isabella dijo que se dedica al tarot más que a otra herramienta espiritual. También que su formación es ecléctica e incluye astrología y reiki. Añadió que está incursionando en el péndulo egipcio. Desde hace cinco años ofrece consultas presenciales y virtuales de tarot. "Descubrí el tarot como una herramienta hermosa y terapéutica, que también puede llevar en sus cartas la simbología de nuestro subconsciente así como parte de nuestras historias actuales, pasadas y las marcas que eso nos deja a veces", definió.

Puesta a evaluar las preguntas más frecuentes que le hacen los consultantes afirmó: "Las personas suelen consultar a mis cartas acerca de caminos que requieren decisiones en lo laboral, profesional y amoroso. También cuando están por hacer un cambio importante en sus vidas, ya sea una mudanza, un viaje o saber qué tipo de energías los acompañarán en estos cambios que vienen hacia ellos".

Sin embargo, toda buena bruja -y más una buena lectora- nos diría que las respuestas están en nosotros y en un acto muy simple que recomienda en su cuenta. "¿Qué pasaría si te dijera que, además de obtener una historia, podés obtener una respuesta de cualquier libro de tu biblioteca? Sí, incluso de uno que ni leíste. Ahora, todo dependerá de la pregunta... porque para obtener una repuesta, primero hay que preguntar", invitó. Así, para usar la bibliomancia, es decir, la adivinación por medio de los libros, recomendó hacer una pregunta y dejar que las manos se apoderen de un tomo al azar y lo abran fortuitamente mientras el dedo señale una frase...

Consignas sobre libros

En su cuenta de Instagram Isabella Ballardini propone consignas a sus seguidores. Como en esta ocasión ella está del otro lado le formulamos algunas, emulando su papel de "dadora de lecturas".

¿Recordás el primer libro que leíste? "Se llama 'Amigos por correspondencia': dos amigos de diferentes países que se escribían cartas y la trama ocurre de manera epistolar. Después recuerdo el cuento de Oscar Wilde, 'El fantasma de Canterville' y así arranqué a leer a Wilde sin saberlo (risas)". ¿Y el libro que más te hizo reír? "'Ritos iguales', de Terry Pratchett. Cualquiera de Pratchett me hace reír, me parece brillante la manera en que combina filosofía con fantasía, sátira y humor en su saga del Mundodisco". ¿Cuál es el libro que más te hizo llorar? "'La flor púrpura', de Chimamanda Ngozi Adichie, la historia de una niña africana que vivía en una situación de violencia intrafamiliar muy velada por los cargos de poder que ocupaba su padre". ¿Y el libro que más regalaste? "Esto es influencia materna sin duda: 'El libro de los abrazos', de Eduardo Galeano, porque son relatos que pueden ser leídos en cualquier orden y todos contienen algo mágico y lindo en su esencia". ¿Con qué escritor te tomarías un café? "¿Solamente puedo elegir a una persona? (Risas) Me encantaría tomar un café con Neil Gaiman, que es mi autor favorito de siempre, aunque últimamente me inclino a querer conocer a Mariana Enríquez, una autora argentina que me tiene encandilada con su manera de escribir terror".