Beltrán Briones, el influencer que recomienda echar empleados para aumentar la productividad, ganó un premio

El desarrollador inmobiliario e influencer libertario Beltrán Briones, quien desató una fuerte polémica esta semana al defender los despidos como herramienta de productividad, fue premiado este viernes por la noche en los "Premios Ídolo 2025".

Briones, de 25 años, ganó el galardón en la categoría "Actualidad". La ceremonia, que premia a creadores de contenido digital, se realizó en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro y fue conducida por Zaira Nara y Grego Rossello.

El premio llega en medio de un escándalo por sus declaraciones virales en apoyo a la reforma laboral del presidente Javier Milei. "No hay nada más sano para una empresa que echar a un empleado", afirmó Briones en un video.

En un tono exaltado, el influencer sostuvo que el despido mejora la eficiencia porque "los otros nueve laburan de 7 a 21 porque están cagados de miedo".

"Si vos laburás para el orto, te echo. Y sabés cómo se ponen los otros nueve: aumentan la producción", argumentó Briones, quien ocupa el cargo de Director Ejecutivo Administrativo y de Finanzas de Estudio Kohon, la importante desarrolladora inmobiliaria donde su padre, Iván Briones, es el principal ejecutivo.