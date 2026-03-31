VIDEO. Insólito reclamo a Scaloni tras la goleada de Argentina: un hincha se infiltró en la conferencia

La goleada de la Selección argentina por 5-0 ante Zambia en La Bombonera pudo haber sido el último partido en el país para Lionel Messi. Lo que parecía una noche de fiesta terminó con un hecho insólito en la conferencia de prensa posterior.

Tras el encuentro, un hincha logró infiltrarse en la sala y le hizo un reclamo directo al entrenador Lionel Scaloni por la elección de los rivales en esta fecha FIFA.

El cuestionamiento surgió luego de la cancelación de la Finalissima frente a España, lo que derivó en amistosos ante Mauritania (victoria 2-1) y Zambia.