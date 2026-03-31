Nuevo Casino Alberdi entregó el premio más alto de Salta: un visitante ganó más de $76 millones

El Nuevo Casino Alberdi vuelve a posicionarse en el centro de la escena del entretenimiento en Salta tras concretar el premio más importante registrado en la Ciudad de Salta . En una jornada cargada de emoción, un visitante se llevó $76.407.726 al jugar en la máquina Jewel of the Dragon, el pasado 30 de marzo.

El premio no solo marcó un momento inolvidable para el ganador, sino que también reafirmó la racha de grandes premios que viene registrando la sala de juegos. En febrero, ya se había otorgado un premio superior a $66 millones en la máquina Endless Treasure, consolidando al Casino como uno de los espacios con mayores niveles de premios de la Ciudad.

Todavía quedan grandes premios en juego

La salida de este pozo millonario no detiene la acción. Actualmente continúan activos importantes acumulados, entre ellos Legendary Sword, que supera los $13 millones, y San Fa, con casi $14 millones de pesos, que forman parte del total de pozos acumulados, el cual supera los $100 millones en premios disponibles.

Un abril cargado de propuestas

De cara a abril, la sala prepara una agenda con sorteos en efectivo y actividades especiales. Entre ellas, se destaca la búsqueda del huevo de Pascua del 1 al 5 de abril, con premios escondidos en la sala y un sorteo adicional de $750 mil el domingo 5.

Además, todos los lunes regresan las “Cajas Misteriosas”, con más de $3 millones en premios, y se suma una noche de tarot. Como cierre destacado del mes, el jueves 29 de abril vuelve “Maestros de la Barra”.

“La invitación es a visitar Nuevo Casino Alberdi durante abril; será una experiencia imperdible”, destacaron desde la Gerencia de Marketing.