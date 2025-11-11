Estudiantes de oboe despiden el año en concierto

Mañana miércoles, a las 19.30, el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Salta (Palacio Zorrilla, Buenos Aires 177) será escenario del concierto "Del barroco al contemporáneo", con obras para oboe, cuerdas y marimba, un encuentro que reunirá a estudiantes de oboe de las cátedras de la Escuela Superior de Música "José Lo Giúdice" y de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta.

El evento busca celebrar el cierre del ciclo lectivo y, al mismo tiempo, rendir homenaje al Día de la Música, con un repertorio que recorrerá distintas épocas y estilos, desde el barroco hasta las composiciones contemporáneas. La entrada es gratuita, y los organizadores invitan a toda la familia a disfrutar de una reunión dedicada al talento joven y al encanto del oboe.

"Este encuentro es una forma de celebrar el fin del curso y también de rendir homenaje al Día de la Música. Queremos compartir con el público el trabajo de nuestros estudiantes, tanto los que recién comienzan como los que ya están en el trayecto profesional", explicó la profesora Alejandra Barreto.

El concierto contará con la participación de alumnos de distintas edades, iniciales y avanzados, que están aprendiendo el instrumento, en ambas instituciones.