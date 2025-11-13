La Secretaría de Cultura lanzó el Concurso Premio Literario 2025

En el marco de políticas que fomentan la creación y la industria editorial, Cultura de la Provincia presentó el Concurso Literario Provincial 2025 este miércoles, en la Biblioteca Provincial, reafirmando el compromiso del Estado con la promoción de la palabra escrita.

El certamen, que promueve y difunde la producción literaria, este año otorgará el Gran Premio de las Letras de Salta, con una asignación de un millón de pesos y la publicación de la obra ganadora. También se entregarán los primeros premios en Poesía, Ensayo y Literatura Infanto Juvenil Premio Óscar Montenegro, que contarán con la publicación de los textos seleccionados, y se suma el Premio Estímulo.

El secretario de Cultura, Diego Ashur, destacó la importancia de considerar al sector literario como parte de un ecosistema. "Detrás de la creatividad de los escritores y escritoras hay una cadena de valor que incluye editores, diseñadores y trabajadores de la cultura. Por eso, acompañar la escritura también es fortalecer una industria", señaló.

"Buscamos ofrecer herramientas profesionales"

Sobre la nueva línea de apoyo, dijo: "Buscamos ofrecer herramientas profesionales para que los y las autoras emergentes puedan trabajar sobre sus manuscritos con acompañamiento especializado. Es una manera de unir la formación con la creación y abrir nuevas puertas dentro del campo literario". El Premio Estímulo brindará tutorías con reconocidos profesionales del ámbito, con encuentros de trabajo que permitirán orientar los procesos creativos y editoriales. De esta manera, tanto escritores con trayectoria como quienes están dando sus primeros pasos fortalecerán sus proyectos.

El concurso permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre, y durante enero el jurado evaluará los trabajos presentados. Los resultados se darán a conocer el 30 de enero de 2026. Las bases, en culturasalta.gov.ar.