PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
13 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cerillos
cerrillos
Educación
Rosario de Lerma
Chaya Barrionuevo
Dinosaurios
Tala ilegal en Salta
cerrillos
Juana Viale en Salta
Shakira
Cerillos
cerrillos
Educación
Rosario de Lerma
Chaya Barrionuevo
Dinosaurios
Tala ilegal en Salta
cerrillos
Juana Viale en Salta
Shakira

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Shakira lanzó “Zoo”, su nueva canción para la película Zootopia 2

La barranquillera vuelve a ponerse en la piel de Gazelle. 
Jueves, 13 de noviembre de 2025 08:51
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Shakira vuelve a aparecer en escena musical con el lanzamiento de “Zoo”, su más reciente sencillo, que también será el tema principal de la película de Disney, Zootopia 2. La artista vuelve a ponerse en la piel de Gazelle, una superestrella pop dentro de la ciudad de Zootopia.

El 12 de noviembre, la colombiana sorprendió con el estreno de la nueva melodía y el videoclip que la acompaña en YouTube, donde se la puede ver luciendo un atuendo similar al que usa su personaje en la película.

 

 

Si bien la canción está pensada para niños, contiene el estilo bailable que caracteriza a la barranquillera, capturando de manera perfecta el estilo de “Zoo” civilizado, como en el universo de Zootopia. 

Además, la letra de la melodía fusiona frases en inglés y en español, por lo que puede ser disfrutada por una amplia gama de personas. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD