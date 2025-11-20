Cinco ladrones asaltaron a Valeria Mazza, pero solo tres saltaron el portón

Las cámaras de seguridad de la casa de la modelo Valeria Mazza, que en las últimas horas sufrió un robo en su domicilio en el partido bonaerense de San Isidro, muestran que cinco delincuentes se acercaron hasta el lugar, aunque solo tres saltaron el portón de ingreso.

Conforme a las imágenes captadas por las cámaras, los implicados simularon ser pileteros para entrar a la vivienda, al tiempo que luego sorprenden a la hija del famoso matrimonio, a una amiga y a dos empleadas domésticas.

Además, la joven gritó, lo que generó que los malvivientes sustraigan solo una mochila, la cual fue abandonada a “escasos metros de la vivienda” y se escaparon, sin concretar el ilícito.tVi3ug

“Se trabaja con material fílmico de la vivienda de los damnificados; casas linderas y municipales como con resultados de pericias de rastros”, destacaron las autoridades.