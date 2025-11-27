La Orquesta Romántica Milonguera actúa en Salta

La Orquesta Típica Romántica Milonguera se presentará este sábado 29, a las 20, en el salón de la Usina Cultural, España 98, en una milonga para bailar y disfrutar del 2x4 en canciones.

Con la conducción de Ricardo López, la formación integrada por Tomás Régolo, en piano; David Gaudiosi y Anabel Fasanelli en bandoneones; Ishtar Hernández, Pablo Borghi y Ornella Restifa, en violines; Ornella Giachetti en contrabajo, y Marco Bellini, Antonella Alfonso, en las voces, desplegará un repertorio de piezas del cancionero ciudadano con un toque romántico. Información y reservas en el 3872572001.

La Orquesta Romántica Milonguera es una orquesta típica argentina contemporánea. Toca tangos, valses y boleros con un sonido compacto y enérgico, inspirándose en la estética de los años 60 y 70. Incluye piano, contrabajo, violines, bandoneones y voces, combinando grandes éxitos de la época de oro del tango con versiones frescas de temas populares, en los que prevalece la canción.

Ha realizado giras por Europa, Asia, Estados Unidos y países limítrofes y ha ganado popularidad a través de videoclips virales, buscando devolverle al tango un formato popular y un show visual.

El repertorio milonguero es el fuerte de la orquesta, y el baile es el centro de sus presentaciones.

Hasta la fecha, Romántica Milonguera ha lanzado cuatro álbumes y una decena de EPs, con propuestas que abarcan desde boleros y valses hasta homenajes a figuras como los Beatles, Sandro y Gilda. Su más reciente gira europea ha incluido presentaciones en diversos países, como España, Francia, Italia y Suiza, donde su propuesta ha encontrado una acogida profunda.

La Orquesta Romántica Milonguera fue fundada en marzo del 2016 y es la primera vez que se presenta en Salta.