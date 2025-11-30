Dos muestras en el Museo de Arte Contemporáneo

El Museo de Arte Contemporáneo de Salta cierra su programación anual con la inauguración de dos nuevas muestras que celebran la diversidad de lenguajes y miradas del arte contemporáneo. Las mismas estarán disponibles al público durante los meses de diciembre, enero y febrero. Las visitas a Zuviría 90, se pueden realizar de martes a domingo, 10 a 20 horas. lunes cerrado.

El MAC presenta "La deriva de los continentes", la nueva exposición del destacado artista argentino Andrés Waissman, con curaduría de Carlos Gutiérrez. La apertura tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a las 20, y será la última inauguración del año, marcando un cierre significativo para la programación artística del museo.

Selección de obras

La muestra reúne una selección de obras realizadas en los últimos veinte años, en las que Waissman vuelve sobre algunas de sus preocupaciones centrales: la tensión entre lo social y lo íntimo, la fragilidad del presente y la persistencia de imágenes que emergen de manera inesperada.

Waissman combina tintas, virutas, óleos, telgopor, vidrio y cerámica para construir obras que se inscriben en un registro antimonumental, donde lo artificial se declara sin reservas. Sus piezas sugieren territorios en transformación, paisajes que se abren desde la mancha y figuras que oscilan entre lo humano y lo monstruoso. La muestra invita a pensar la posibilidad de que un lugar sea muchos al mismo tiempo, y que la incertidumbre sea también una forma de percepción.

"Abstracción y Geometría"

El Museo de Arte Contemporáneo inaugurará también "Abstracción y Geometría - Colección MAC", una muestra colectiva que propone una mirada renovada sobre la colección del MAC a partir de obras de artistas contemporáneos y referentes destacados de la escena visual actual. La exhibición reúne piezas que exploran la potencia de la forma, el color y el orden.

La propuesta invita a recorrer un conjunto de trabajos que dialogan entre sí desde múltiples generaciones y sensibilidades estéticas con artistas locales y nacionales que conforman un panorama diverso que pone en valor la vitalidad de estos lenguajes dentro del arte contemporáneo. En este recorte, la abstracción deja de ser un capítulo histórico para convertirse en un territorio vivo, en constante expansión y resignificación.