Una noche romántica con Laura Serrano y Moisés Torfe

Los cantantes Laura Serrano y Moisés Torfe brindarán una interesante velada de boleros y música romántica, el sábado próximo desde las 22, en el centro cultural y artístico Figueroa Reyes (Martina Silva de Gurruchaga 78). La velada se completará con las actuaciones del anfitrión Robustiano Figueroa Reyes, acompañado del eximio guitarrista Marcelo Mena; Manolo García (Trío Azul), que subirá en calidad de solista.

Laura Serrano es una notable figura del cancionero salteño, que llevó su talento a distintas partes del mundo. Durante más de 20 años estuvo radicado en México donde compartió escenario con los más grandes cantantes de ese país.

Serrano emprendió muy joven su camino por la música cuando ganó un concurso en el género baguala. Ganó el Premio Grandes Valores de Argentina, lo que le permitió grabar su primer disco en el sello RCA. Integró luego el conjunto Los Gauchos de Güemes con el que grabó diez discos.

En 1981 representó a la Argentina en el Festival OTI de la Canción, donde obtuvo el premio a Mejor Intérprete. A partir de ese momento comenzó giras por Centroamérica, Sudamérica y gran parte de Europa.

"Siendo muy joven me incorporé en Buenos Aires al famoso grupo Los Gauchos de Güemes, y al instante afrontamos una gira por distintos paises de Europa. Fueron ocho años que compartí con el grupo, ahí adquirí notable experiencia, y eso me fortaleció para luego encarar mi carrera como solista. Cuando mi discográfico me ofreció partir a México, no lo dudé ni un instante. Fueron más de dos décadas que cantar en distintas ciudades de ese país, lógicamente con giras a diferentes puntos del planeta. Había entablado una hermosa amistad con Armando Manzanero, quien me apoyó en varios de mis proyectos. La vivencia fue fabulosa e inolvidable", resaltó Serrano.

En tanto, Mosés Torfe brilló en las peñas más reconocidas de Salta, se presentó en Cosquín siendo aún adolescente y dejó huella como cantante en Tucumán. Desde hace más de tres décadas, narra el pulso del espectáculo en El Tribuno, sin alejarse jamás de su primer amor: la música. Conoció el escenario siendo apenas un niño. A los 12 años ya había firmado su primer contrato artístico, dando inicio a una carrera que lo llevaría por algunos de los espacios más emblemáticos de la música folclórica en Salta. Con soltura y presencia escénica, actuó en tradicionales peñas como Balderrama y Gauchos de Güemes, lugares donde se forjan artistas y se respira cultura popular.

La precocidad de su talento lo llevó, con tan solo 17 años, al escenario mayor del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, una de las máximas vidrieras para los músicos del país. Aquella actuación marcaría un hito en su carrera y abriría nuevas puertas en su camino artístico.

Con vocación por perfeccionarse, se trasladó a Buenos Aires, donde se dedicó a estudiar canto. Allí fortaleció su técnica y expandió su mirada sobre el mundo de la música. Tiempo después, se radicó durante siete años en Tucumán, donde se convirtió en la voz de algunas de las agrupaciones musicales más reconocidas de esa provincia. Su presencia sobre el escenario y su estilo interpretativo lo volvieron una figura respetada en los círculos artísticos tucumanos.

El recorrido artístico de Moisés no se limita al canto. También supo transformar su vínculo con la música en palabra escrita y crónica periodística. Ingresó como periodista de espectáculos en el diario El Tribuno, desde donde construyó una trayectoria de más de 30 años cubriendo las noticias del mundo musical. Sus coberturas, entrevistas y análisis lo convirtieron en una referencia para lectores y músicos, consolidando su lugar en el ambiente artístico salteño.

A lo largo de su vida, Moisés Torfe supo unir sus dos pasiones: el canto y el periodismo. Su historia es la de alguien que nunca dejó de estar cerca de los escenarios, ya sea arriba de ellos o contándolos. Y así, desde la voz o desde la palabra, sigue honrando a la música como parte inseparable de su identidad.