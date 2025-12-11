PUBLICIDAD

11 de Diciembre, Salta
Espectáculos

Yuyito González y la foto que la vincula al entorno de Javier Milei

La conductora habló del final de su ciclo Empezar el Día, de su desembarco en redes y de propuestas laborales.
Jueves, 11 de diciembre de 2025 21:10
uyito González habló del final de su ciclo Empezar el Día, de su desembarco en redes, de propuestas laborales y también enfrentó las preguntas sobre las fotos que involucran a la Alfano con Karina Milei.

En Desayuno Americano, la conductora confirmó que su programa llega nuevamente a su cierre anual en la misma fecha que en 2024: “Anunciaron que se termina el ciclo. Terminamos como el año pasado, el 30 de diciembre. El año que viene pienso que el programa debería continuar. Nos ha ido muy bien, mucha gente, muchos mensajes, mucho amor”.

Aunque, dejó en claro su deseo: “Ojalá, Dios quiera, que sigamos, pero no me senté a hablar de nada con los gerentes ni con los productores generales”.

Streaming y nuevos rumbos laborales

Yuyito reconoció que recibió propuestas y que le interesa expandirse en nuevas plataformas: “¿Streaming? Sí, me gustaría también. Siempre hay alguna propuesta”.

Además, anticipó un cambio fuerte en su agenda para el año 2026: “A partir de enero me voy a abocar a hacer producción en redes. Es un aspecto que no he tenido demasiado en cuenta”.

En plena nota, le preguntaron por la foto que mostraba a Alfano con Milei, y si Karina, la hermana del Presidente, los había “bendecido”. Su reacción fue contundente: “Ah, no la vi”.

