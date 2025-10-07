Yuyito González, muy cerca de Javier Milei: "Tenemos una relación perfecta"

Javier Milei presentó su nuevo libro en el Movistar Arena y sorprendió a todos al cantar cinco temas sobre el escenario. A la que le gustó todo, de principio a fin, fue a su expareja Amalia "Yuyito" González.

En diálogo con Puro Show, la conductora dijo que habla con Milei y mantiene un muy buen vínculo, por eso no dudó en acompañarlo en el evento de este lunes: "Fui como invitada a la presentación del libro de Milei, estuvo lleno el Movistar, exultante toda la gente muy fan. Hubo un musical primero y después la presentación del libro, estuvo muy bueno y yo me sentí muy cómoda".

Sobre el vínculo con él, destacó que "hay muy buena relación, perfecta, sino no hubiera estado ahí. Me reencontré con gente hermosa, mucho afecto y cariño. Fue impecable todo lo que hicieron, había una energía increíble. La gente super cariñosa, fue muy lindo".

"Ya habíamos quedado que iba. Mi vida afectiva y laboral, no la puedo separar de mi vida espiritual, así que lo que Dios ponga en mi camino, eso será. Tienen que ser los mejores años de mi vida, así que vamos por eso", concluyó Yuyito, que no le cerró la puerta al amor.

Amalia González y Javier Milei salieron entre agosto de 2024 y abril de 2025.