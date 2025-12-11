El cuello de botella de la salud: qué dicen los gerentes de hospitales

Tras el pico de atención en la guardia del hospital San Bernardo, por el que se viralizaron imágenes de filas de ambulancias afuera del lugar, los gerentes de los hospitales Oñativia y Señor del Milagro brindaron un panorama de la situación en los centros que encabezan y detallaron cómo atraviesan la creciente demanda asistencial.

El gerente general del hospital Dr. Arturo Oñativia, Marcelo Nallar, confirmó que el establecimiento trabaja con el 100% de ocupación de camas y que la presión sobre el sistema público se explica, en gran medida, por la llegada de pacientes que deberían estar siendo atendidos en el sector privado.

"Estamos trabajando con un 100% de ocupación de camas. En este momento hay un operativo de trasplante: nosotros tenemos un sistema en el que siempre debemos tener una cama disponible, porque el 100% de los trasplantes de adultos se hacen en el hospital Oñativia, con o sin obra social. Pero el resto del hospital está completo", indicó.

Según explicó, entre un 23% y 30% de las consultas mensuales corresponden a pacientes con obra social, mientras que la mayoría sigue siendo población sin cobertura, incluyendo a quienes poseen planes como SUMAR o Incluir Salud. "No nos faltan insumos; lo que nos falta es lugar físico para recibir a los pacientes que es lo que falta en todos los hospitales públicos", remarcó.

Y añadió: "Estamos observando mucha patología compleja que requiere internación en instituciones privadas y que por falta de cobertura de la obra social o porque les piden un depósito, o porque no tienen coseguro consultan en el hospital y se internan. Sin duda eso aumentó."

Entre las patologías complejas que reciben, mencionó: pacientes diabéticos complicados con cetoacidosis, descompensados, en diálisis con abscesos vasculares o complicaciones postratamiento o postrasplante. "Muchos de esos casos antes se atendían en alguna clínica y hoy consultan en el hospital. Eso nos llevó a tener un 100% de ocupación", advirtió.

Nallar fue categórico al atribuir la sobrecarga a la falta de respuesta del sector privado: "Este es un problema claramente del sistema privado de salud que repercute de lleno en los hospitales públicos."

Según dijo, "el ministro de Salud ya estaba trabajando para que el IPS, que e sla obra social mas numerosa de Salta, agilice trámites con las clinicas para evitar autorizaciones burocráticas: "Se busca que las clínicas puedan chequear online si el afiliado está al día y que no necesiten dejar ningún depósito. También, en patologías graves, que se revise el 20% que tiene que pagar el afiliado."

Aseguró que estas acciones repercutirían en una mejor atención para los afiliados en el sistema privado y con ello se descontestionarían los hospitales públicos.

Agregó que también se dialogó con el gerente del hospital San Bernardo, Pablo Salomón, para redirigir a los "pacientes verdes", es decir, con cuadros leves como anginas o gripe, hacia el primer nivel de atención para que no tengan las necesidad de ir hasta el hospital y evitar que saturen las guardias. "Son medidas que paliarían un poco la situación. Están encaminadas desde el ministerio y la reunión de gerentes de hospitales que habitualmente tenemos."

Finalmente, consideró que: "las obras sociales tienen que firmar convenios con las clínicas. No podemos tener hospitales llenos y clínicas vacías. Y no podemos darnos el lujo de que cierre una clínica más porque lo único que hará es un efecto boomerang con una mayor congestión de los hospitales públicos."

En paralelo, el gerente general del hospital Señor del Milagro, José Antonio Soto Ruiz, describió un escenario igualmente exigente. "La ocupación es prácticamente llena todos los días. Recibimos una patología de infección contagiosa entonces tenemos mucha patología respiratoria y la terapia está llena permanentemente", sostuvo. La guardia recibe entre 4.000 y 5.000 pacientes por mes y funciona en un espacio reducido que se está ampliando. Casi un 23% son pacientes con obras sociales y además, un 11% corresponde al Pami. El total de atenciones, con consultorios externos incluidos, fue de casi 13 mil pacientes en noviembre pasado.

Soto Ruiz confirmó que el flujo de personas con cobertura privada también creció: "Aunque tenga obra social, la gente muchas veces requiere plata en efectivo para internarse o consultar en el sector privado. Hay gente que no la tiene y se vuelca al hospital público."

Sobre los factores que explican la saturación, refirió: "la variable económica se está notando en todos los aspectos y actividades, la falta de plata en la gente, en medicina sobre todo".

Al ser consultado sobre si las obras sociales le adeudan mucho dinero, respondió: "si, es un problema grande de larga data. Antes estaba la Superintendencia que ejercía el poder de cobro ante las obras sociales pero desde que asumió el nuevo Gobierno perdió esa potestad, y muchas obras sociales —sobre todo las sindicales— no pagan", afirmó.

Las obras en los hospitales impactan en la atención

El gerente general del hospital Señor del Milagro, José Antonio Soto Ruiz, recalcó que gran parte de los hospitales de la capital están en obra, lo que reduce la capacidad operativa.

"Una de las causas del colapso del hospital San Bernardo es porque aparte de que le llegan todos los cuadros de trauma de la Provincia, también está trabajando con menos capacidad por las obras que están haciendo. Nosotros también estamos arreglando la sala, la guardia. Eso nos limita un poco y la gente se queja de lo difícil que es conseguir turno pero realmente la demanda es muy grande. Hacemos lo que podemos y más", detalló.

El Señor del Milagro cuenta con 580 empleados, de los cuales 180 son profesionales. "Si pudiéramos recuperar más plata de las deudas de las obras sociales, nos ayudaría muchísimo a todos", finalizó.