La Red Puentes prepara su CENA NAVIDEÑA

Como en cada Nochebuena y por séptimo año consecutivo, el próximo miércoles 24 de diciembre, a las 21, la Red Puentes Salta servirá en el sector del Anfiteatro del Parque San Martín la ya tradicional CENA NAVIDEÑA para personas en situación de calle. La propuesta de la ONG, cuyo voluntariado trabaja incansablemente a lo largo del año para brindar contención, abrigo, ropas, alimentos, talleres y otras asistencias a niños, niñas, jóvenes y hogares vulnerables, ofrece a los corazones solidarios de Salta la maravillosa oportunidad de compartir el más profundo sentido de la Navidad con cualquier aporte que, por más pequeño que sea, brillará esa noche con el resplandor de la esperanza.

Muchas de las personas solas, con consumos problemáticos y en situación de calle que estarán en esa cena preparada para 400 comensales son las que la entidad civil sin fines de lucro ha venido asistiendo y acompañando durante el año, pero también es una invitación abierta para todos aquellos que quieran sentarse en la mesa de Nochebuena y ayudar en su organización. "Sabemos que estamos atravesando tiempos difíciles y que la salida es la ayuda colectiva y la solidaridad. Toda ayuda o donación será muy bien recibida", remarcaron desde la ONG, que está presente en Salta desde hace diez años, como parte de un red solidaria que tiene 65 dispositivos establecidos en todo el país y está integrada al movimiento Nuestra América.

Alimentos, bebidas, ropa, calzados, cotillón, juguetes, regalos o cualquier otro donativo u aporte que se considere de ayuda serán recibidos con brazos abiertos en la casa principal de la Red Puentes Salta, de calle Tucumán 772, los lunes, martes, jueves y viernes de 9,30 a 15. También se los podrá acercar a la segunda casa de la Red Puentes en el pasaje Gorriti 1164, Barrio Pilar, en la zona del Monumento 20 de Febrero, en los mismos días y horarios. Además, están las líneas telefónicas 3875205755 (Nadia) y 3872180529 (Gastón) para quienes quieran contactarse.

Consultado sobre la Cena Navideña, Gastón Zotar, señaló que será la séptima consecutiva y remarcó que ni siquiera la pandemia impidió que pudiera realizarse, porque de un modo u otro, por muchas que sean las dificultades, el compromiso del voluntariado y de aportantes solidarios pueden más.

Hasta el mismo 24

Gastón Zotar remarcó que los aportes para la Cena Navideña de la Red Puentes Salta se recibirán hasta el mismo miércoles 24 de diciembre inclusive. "Ese día para nosotros empezará temprano, a las 8 de la mañana, en nuestra casa de calle Tucumán 772, con todos los preparativos de la gran cena que se servirá a partir de las 21 en el sector del anfiteatro del Parque San Martín. La celebración navideña se extenderá hasta cerca de las 4 de la mañana con música y una hermosa velada compartida", subrayó el encargado de la casa que tiene la Red Puentes Salta en el barrio Pilar, tras aclarar que, como cada año, ya están tramitados los permisos correspondientes.