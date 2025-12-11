MDay, 20 años con el pre opening de WA Sinérgico

La desarrolladora fundada por Magdalena Day conmemoró dos décadas de trayectoria con un evento que combinó celebración, visión de futuro e hitos estratégicos: el pre-opening de WA Sinérgico y la presentación del rebranding institucional, que marca el inicio de una nueva etapa de consolidación y crecimiento para la firma.

Este año, MDay celebra sus primeros 20 años impulsando el desarrollo urbanístico de Salta. Lo que comenzó en 2005 como un emprendimiento local con la convicción de dar soluciones habitacionales a familias jóvenes y transformar la manera de habitar los espacios, hoy se consolida como una compañía referente en innovación urbana, sostenibilidad y diseño con identidad. Su filosofía de trabajo trasciende la arquitectura para crear ecosistemas de vida donde conviven bienestar, comunidad e infraestructura estratégica.

"Siempre creí que el desarrollo inmobiliario no es solo levantar edificios o urbanizar hectáreas. Es pensar cómo queremos vivir, cómo queremos que se sientan las personas en esos lugares. Desde el inicio, mi propósito fue crear proyectos que generen bienestar integral, que dialoguen con la naturaleza y que aporten a los entornos donde están inmersos y a las personas de manera positiva", expresó Magdalena Day, fundadora y CEO de la empresa.

En estas dos décadas, MDay dejó una huella tangible en la región:

+15.000 terrenos entregados

* +1.800 hectáreas urbanizadas

* +48 proyectos finalizados

* +18 proyectos en ejecución

* +75 profesionales trabajando en equipo

* +70.000 m2 de usos mixtos: viviendas, comercios y corporativos

* +18.000.000 m2 urbanizados

Estos números representan más que resultados: reflejan la construcción de comunidades, la consolidación de infraestructura clave y un aporte sostenido al crecimiento planificado de zonas estratégicas para Salta.

Un evento de alto impacto se desarrolló el fin de semana.

La compañía evolucionó desde sus primeros proyectos de venta de lotes hacia desarrollos urbanísticos, arquitectónicos, logísticos, hoteleros y corporativos. Hoy, MDay profundiza su visión y va por más con su próximo proyecto: WA WELL, un desarrollo que integra ciencia, tecnología, diseño y bienestar bajo los estándares internacionales WELL.

WA Sinérgico

Con una propuesta que combina servicios, comercios, espacios de encuentro y actividad corporativa, WA Sinérgico redefine la centralidad de San Lorenzo Chico y abre un nuevo nodo urbano para la vida diaria.

El evento por los 20 años de MDay fue el marco del pre-opening de este desarrollo clave para el crecimiento de la zona. La celebración, realizada el domingo 7 de diciembre en la Plaza Central de WA, convocó a más de 300 personas que disfrutaron de una noche especial donde se repasaron, a través de un video institucional, los principales hitos de la empresa. Familiares, colaboradores, proveedores, socios y clientes compartieron además sus testimonios sobre estas dos décadas de trabajo conjunto.

En el escenario, Magdalena Day agradeció a quienes confiaron en ella en sus inicios y a quienes acompañaron el camino de la empresa, destacando el desafío de encarar un proyecto que supera los 20.000 m2 construidos. En ese sentido, afirmó: "¿Esperamos a que las cosas pasen o hacemos que las cosas pasen? A mí me gusta hacer que las cosas sucedan. Me gusta transformar y, en cada formación que hago, en cada capacitación, en cada viaje, estoy pensando qué más podemos hacer en Salta. Todo el ecosistema de WA es resultado de esto".

El grupo MDay, consolidado en el mercado.

WA Sinérgico contará con la presencia de reconocidas firmas, entre ellas Marathon, Banco Macro, Wanama, Kosiuko, Óptica Salas, Simmons, La Panettería, Trinity, Suplementos Nutricionales Salta y Milano, entre otras. Tras el pre-opening, las marcas comenzarán a recibir sus unidades para preparar los locales hacia su apertura. Su llegada contribuirá a dinamizar la actividad económica local, atraer nuevos servicios y ofrecer experiencias de calidad a residentes y visitantes.

El desarrollo forma parte del ecosistema WA, junto con WA Diamond, actualmente en obra, y WA WELL, próximo a iniciar su construcción. En conjunto, consolidan el Centro Comercial Corporativo más grande de la provincia, un nuevo polo que integrará áreas de estilo de vida, servicios, gastronomía, deporte, oficinas y tiendas bajo una visión de bienestar y comunidad orientada a potenciar a las personas. Su presencia amplía la infraestructura de la zona y fortalece su posición como un distrito en pleno crecimiento.

A lo largo del evento se destacó la capacidad de MDay de anticiparse a las tendencias, integrar enfoques de bienestar urbano y asumir un rol activo en la planificación de una ciudad más conectada, sostenible y orientada al futuro.

"El futuro de las ciudades se mide por cómo cuidan a las personas que las habitan. Nuestro desafío siempre fue mirar más allá de lo inmediato, diseñar entornos donde la gente pueda vivir mejor, con más salud, más comunidad y más conexión con su entorno", sostuvo Day.

Una identidad que evoluciona

Durante la celebración se presentó también la nueva identidad visual de la empresa. Este rebranding refleja la madurez alcanzada en 20 años y proyecta a MDay hacia su próxima etapa como una de las desarrolladoras más importantes del norte argentino.

La renovación busca transmitir una marca alineada con su propósito: bienestar, innovación, diseño con identidad y construcción de comunidad. Esta nueva imagen acompañará los próximos hitos del ecosistema WA y de los proyectos residenciales, corporativos y comerciales actualmente en marcha.

Con WA Sinérgico cerca de su apertura, una identidad renovada y nuevos proyectos estratégicos, MDay inicia su tercera década con una mirada ambiciosa.