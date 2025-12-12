La poesía de Carlos Hugo Aparicio regresa para encontrarse con los salteños

Pluma de Oro, una colección de Ediciones BTU, está publicando la obra completa de Carlos Hugo Aparicio. Y, estos días, suma el último libro, "Poesía". Por las redes, la editorial salteña promociona la preventa de esa reunión de palabras que el poeta y escritor nacido en La Quiaca y criado en la ciudad de Salta comenzara a publicar, a mediados de los 60, con "Pedro Orillas".

Una de las escrituras más bellas y sentidas de y sobre la región circula nuevamente desde julio. Disponible en librerías de Salta y en la tienda digital de BTU, ya se pueden leer "Trenes del sur" y "Cuentos".

Rosanna Caramella, editora de BTU, compartió la visión del proyecto que viene a subsanar una deuda. "Teníamos la idea hace tiempo de comenzar una colección de clásicos salteños", contó. La motivación fue la dificultad de conseguir esas obras, "ya sea por ediciones agotadas o tiradas no comerciales".

"El libro tiene que estar en el estante de la librería para que acceda cualquiera que lo quiera leer", enfatizó sobre la necesaria presencia de la palabra de estos creadores que, junto a otros artistas, han contado el alma de nuestros lugares y tiempos.

Tres volúmenes

La colección se compone de tres volúmenes. El 1 es "Trenes del Sur", la única novela de Aparicio, el 2, "Cuentos". Y el último libro es "Poesía".

Caramella, sobre esta escritura puesta nuevamente en circulación, dice: «La novela tiene poesía, el cuento tiene poesía, su poesía toca los temas que él trabaja en los cuentos y en la novela».

Un elemento distintivo de la edición es el diseño de tapas, que incorpora la obra de Neri Cambronero. La idea surgió al buscar un «buen continente para la literatura de Aparicio». Caramella revisando un libro sobre el plástico, en cuya edición había participado años atrás, encontró cuadros que se alineaban con cada volumen.

La editora de BTU reconoció las dificultades de publicar en el contexto actual. Aunque la pre-edición y pre-impresión es un trabajo mayormente propio, en el momento de imprimir «te topás con la realidad», dijo. Para financiar el primer volumen, hecho en colaboración con Sergio Bravo y Mariana Remaggi, se implementó una preventa. Esa mecánica se empleó y emplea en los otros volúmenes.

«Es una obra profundamente humana», define Caramella la escritura de Aparicio. "Es una persona que retrata la vida desde la orilla, desde los márgenes", explica, haciendo referencia a la propia historia del escritor, quien llegó de La Quiaca con su familia y habitó en los márgenes de la ciudad.

Poesía

"La poesía de Aparicio es el lugar donde confluyen su mundo íntimo y su conciencia histórica, su amor por lo cotidiano y su lucidez frente al dolor colectivo", dice la mínima reseña que acompaña la imagen del último libro de la obra completa.

"Sin concesiones al sentimentalismo ni al artificio vacío, su lenguaje —tan depurado como visceral— encuentra en la sencillez una forma de revelación, un modo preciso de mirar: hacia adentro y hacia los otros, con una ética estética que resiste la trivialización del decir poético", continúa.

"Cada poema de este libro confirma una voz que, lejos de buscar pertenencias de escuela o moda, construyó con fidelidad un territorio propio: entre lo andino y lo urbano, entre la memoria y el cuerpo, entre la denuncia y el canto", concluye.

El libro llegará a quienes lo hayan comprado el 16 de diciembre. Estos días son los últimos de preventa de "Poesía", con un 20 por ciento de descuento. La presentación de la obra completa se concretará en los primeros meses del año próximo.

"Poesía", de Carlos Hugo Aparicio, está disponible en edicionesbtu.mitiendanube.com

La compra anticipada colabora a que una historia, una voz, una magia -la de Carlos Hugo Aparicio- vuelva a habitar nuestro tiempo trayendo otros que también nos pertenecen.