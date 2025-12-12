La nueva Chevrolet Captiva híbrida llega a Salta: Dycar presenta los EV Days con acceso exclusivo a la preventa

Chevrolet inicia en Argentina la preventa de la nueva Captiva PHEV, el primer SUV híbrido enchufable de la marca en el país. Con más de 1.000 km de autonomía combinada, 204 CV de potencia, una batería de 20,5 kWh y un diseño totalmente renovado, se convierte en una de las opciones más avanzadas del mercado.

En este marco, Dycar Chevrolet será sede oficial de los EV Days, una experiencia inmersiva donde el público podrá conocer de cerca el funcionamiento del sistema híbrido enchufable, descubrir el espacio Store in Store –un sector especialmente diseñado para vehículos electrificados– y acceder a beneficios exclusivos de preventa.

Experiencia EV Days en Dycar

El 15 y 16 de diciembre, Salta tendrá la oportunidad de ver por primera vez este nuevo modelo híbrido. Durante el evento, los visitantes podrán:

Subirse a la Captiva y conocer su tecnología interior, incluida la pantalla de 15,6” y el panel digital de 8,8”.

Recibir asesoramiento especializado de los Expertos EV, capacitados en electromovilidad.

Entender cómo funciona el sistema de carga domiciliaria y los modos de conducción híbridos.

Acceder a la preventa oficial con un anticipo de USD 500, asegurando prioridad de entrega.

Un hito para la movilidad en Salta

“El lanzamiento de la Captiva PHEV marca un paso clave para Chevrolet y para nuestra red en la transición hacia tecnologías más eficientes y sustentables. Es un orgullo que Salta sea parte de este momento con una activación especial de EV Days”, destacaron desde Dycar Chevrolet.

La Captiva llega en tres colores, con 6 airbags, cámara 360°, control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, frenado autónomo y garantía de 8 años para la batería eléctrica. Además, quienes accedan a la preventa obtendrán los tres primeros servicios bonificados.

Invitación abierta

Los EV Days de Dycar se realizarán en Av. Paraguay 2651, Salta, el lunes 15 y el martes 16 de diciembre, de 9 a 20 hs. La entrada es libre y gratuita.

