VIDEO. Desde Marley hasta Ricardo Darín y el presidente de España despidieron a Héctor Alterio

La muerte de Héctor Alterio, a los 96 años, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino y español.

Figuras de distintas generaciones recurrieron a las redes sociales y a los medios para despedir a uno de los actores más influyentes de la historia cultural del país, dueño de una carrera monumental que atravesó teatro, cine y televisión durante más de seis décadas.

Uno de los mensajes más sentidos fue el del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien lo definió como un “actor inmenso y querido” y destacó la huella imborrable que dejó en cada uno de sus trabajos.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”, expresó Sánchez.

También la Academia de Cine española recordó que Alterio recibió el Goya de Honor en 2004, entregado por sus hijos Malena y Ernesto, subrayando su doble pertenencia artística entre Argentina y España.

Por otro lado, Marley recordó un encuentro de hace 30 años en Venecia: “Esta foto con el genial Héctor Alterio y Leonardo Sbaraglia tiene 30 años, en Venecia. Lo talentoso y agradable que era Héctor (Leo obviamente también) y justo me apareció en el celu esta foto y quería recordarlo y homenajearlo. ¡Buen viaje Héctor!".

Marley junto a Héctor Alterio y Leonardo Sbaraglia.

Desde el ámbito local, colegas y amigos expresaron su dolor con palabras cargadas de afecto, entre ellos, Leonardo Sbaraglia escribió: “Te llevo en mi alma, en mi corazón. Siempre vas a estar en mi escenario”, junto a una imagen de Cenizas del paraíso, de 1997, dirigida por Marcelo Piñeyro.

Leo Sbaraglia despidió a Héctor Alterio.

Gastón Pauls, por su parte, compartió una foto junto al actor y la definió como “una de las fotos más lindas de toda mi vida”, además lo despidió con un “buen viaje, maestreo”.

El mensaje de Gastón Pauls a Héctor Alterio.

El músico Fito Páez también se sumó a los homenajes con un mensaje profundo y poético: “Chau Hector!, gracias por darnos tanto, tan hermoso a todos los que tuvimos la suerte de conocerte y ser tus espectadores. Gracias por tu profundo humanismo cuando bordaste e interpretabas a cada uno de tus personajes. Y gracias por tus clases de humildad en el set de filmación. ¡Gracias Hector! Mi amor a sus familiares y amigos”.

A esas palabras se sumaron las declaraciones de Luis Brandoni, en diálgoco con TN, quien remarcó la intensidad con la que Alterio vivió su carrera y lo definió sin rodeos como “un grandísimo actor”.

Las instituciones culturales tampoco quedaron al margen. La Asociación Argentina de Actores, Multiteatro y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, coincidieron en destacar su compromiso, excelencia y legado artístico.