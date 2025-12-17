El grupo Huk ofrecerá la Misa Criolla, en una velada especial

Huk se presentará el próximo sábado en Paseo Libertad Salta para vivir la previa de la Navidad. El grupo salteño se prepara para un show en vivo con una interpretación especial de la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, una obra emblemática que trasciende lo meramente religioso para convertirse en un llamado a la paz y una expresión de espiritualidad universal, integrando el folclore argentino con la liturgia católica y conectando lo humano con lo divino a través de la música. El inicio está previsto para las 20.30, con entrada gratuita.

Además de la Misa Criolla, Huk ofrecerá un show con su repertorio habitual, integrando música de autoría propia y versiones del cancionero popular. El evento se llevará a cabo en el marco de la agenda navideña del Paseo Libertad Salta.

Intérpretes

Huk: Eva Aban, Isaac Aban, Franco Aban, Matías Rampulla y Jeremías Pipo. Solistas vocales: Cristian Roldán y José Velardez. Coro: Magui Soria, Patricia Buchller, Octavio Cáceres y Javier Yañez. Músico invitado: Germán Mercado.

Huk, en el primer semestre del año, compartió con el público salteño, la tradicional Misa Criolla junto al Estudio Coral de Salta en el marco de la celebración de Semana Santa. Esta obra emblemática de Ariel Ramírez ha sido interpretada por renombrados artistas y se considera un hito en la música latinoamericana, por lo que su puesta en escena representa un homenaje a la identidad cultural de la región.

La temporada de Huk

Una temporada importante cerrará Huk, quien en este 2025 volvió al Viejo Continente con una gira que unió culturas y emociones a lo largo de algunas de las capitales y ciudades más emblemáticas de Europa. Con raíces profundas en el escenario salteño, la banda emprendió un viaje musical que los llevó a explorar nuevos horizontes y a establecer puentes entre la diversidad europea y su inconfundible estilo.

"La travesía comenzó a mediados de mayo en Madrid, capital española, lugar donde ya dejamos una huella hace unos años y que volvió a recibirnos una vez más. Desde allí, la gira se desplazó hacia el sur, conquistando las históricas calles de tierras andaluzas y extendiéndose hasta la vibrante Comunidad Valenciana en Alicante", sostuvo Isaac Abán, integrante del grupo, que se completa con: Eva y Franco Abán.

"El recorrido continuó en Francia, donde luego de nuestro paso por la ciudad portuaria de Marsella, la banda se integró en la programación del festival "L'Écho du Réal" en Jouques. El viaje llegó a su apoteosis en Italia, marcando nuestra primera incursión en este territorio repleto de historia y pasión. Hubo dos conciertos, en Torino y un cierre inolvidable en La Ciudad Eterna, Roma", dijo a su turno Eva.

Fusiona culturas y abre caminos

Huk es una banda que busca trascender fronteras. Conscientes de la riqueza que se halla diversidad, su música es un puente que conecta paisajes, fusiona culturas y abre caminos. En esta gira, cada concierto es una oportunidad para conectar con distintos públicos y compartir su arte, rompiendo barreras culturales y fomentando encuentros genuinos.

Huk en quechua significa uno. Es una banda creada en el año 2019 en la provincia de Salta. Desde el año 2002, tras 17 años de llevar el nombre Los Jayitas, con 4 discos editados y trayectoria nacional e internacional (España, Francia, Bolivia y Chile), comenzaron un nuevo camino como Huk.

"En este proyecto presentamos canciones propias y covers vocales e instrumentales, en donde la materia prima es la música andina fusionada con el género pop. En el año 2019 lanzamos nuestro primer material discográfico titulado Huk, con producciones audiovisuales disponibles en todas las plataformas digitales. La dirección musical fue realizada por Juan José "Colo" Vasconcellos. En este 2023 lanzamos "La dos", un nuevo single de autoría propia dirigido por Sebastián Choque, productor salteño con 3 nominaciones a los Latin Grammy y productor del año 2021 en los Premios Gardel", aseguró Franco.

"Nos reencontramos con nosotros y con el grupo. Nuestro amor y pasión por la música nos llevó a otros niveles y hoy nos pone en este lugar en el que realmente nos sentimos muy cómodos y orgullosos. Nuevas canciones, ritmos, fusiones, instrumentos", resaltó Eva.