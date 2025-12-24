La obra del poeta Luis Ferrario, muy presente

Luis Alberto Ferrario edificó una obra poética con constancia y consciencia sostenida por el sentido del lenguaje y el tiempo que le tocó vivir. Su poesía dialoga con las tensiones del mundo contemporáneo, el desgaste de los vínculos humanos, con una sensibilidad que no renuncia a la belleza ni a la profundidad.

Un momento significativo de ese recorrido fue cuando en el Concurso Literario Provincial 2015, fue distinguido con el Primer Premio en Poesía por su libro "Paga y no alumbres", un reconocimiento que llegó después de muchos años de escritura.

La obra de Ferrario incluye títulos publicados desde los ochenta -"Lo extraño" (1984), "Mutaciones" (1986), "Las últimas tardes", (1988), y "Ayer" (1990)-, cuando ya se delineaba una voz interesada en lo que se desplaza, se transforma y se vuelve extraño en lo cotidiano.

Se suman luego "Poesía rescatada" (2013), y el mencionado "Paga y no alumbres" (2015), que consolidan una obra reconocible y coherente.

A esa trayectoria se suman obras editadas de manera independiente y registradas en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, lo que da cuenta de un trabajo sostenido y cuidadoso también en el plano editorial.

Entre 2017 y 2018, Ferrario publicó "Sonetos de luna y agua", "Oscuro devenir", "Elegía por la luz", "Lluvianegra" y "Los muros blancos", este último con poemas inéditos escritos entre 1994 y 1998.

Respeto y admiración

En el presente, el nombre del poeta vuelve a aparecer en los medios por una situación que derivó en una instancia judicial, luego de que se detectara una posible utilización de su obra por Enrique Barrionuevo Lo Giudice.

La mención de la trayectoría de Luis Ferrario adquiere, entonces, especial relevancia. En un tiempo en que se impone lo inmediato y el "corte y pega", reconocer su trabajo con la palabra poética es estrictamente un acto de respeto y admiración, dado que como creador, Ferrario tiene una historia y lectores que lo respaldan.

Sus libros se encuentran disponibles en el ala de Autores salteños de la Biblioteca Provincial, como un acompañamiento necesario para que lectores y lectoras vuelvan a encontrarse con una poesía que tiene nombre propio y una trayectoria reconocible.