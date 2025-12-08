Salta participó en el mercado audivisual Ventana Sur

Ventana Sur transitó su edición 2026, y Salta Set dijo presente. Organizado por el Incaa y el Marché du Film (Festival de Cannes), finalizó el viernes último con una asistencia récord de 3.200 acreditados. Es un espacio para la comercialización y difusión de contenidos audiovisuales de América Latina. Profesionales de la región y el mundo se reunieron para presentar proyectos, participar en conferencias, pitchings, screenings y generar conexiones dentro de la industria.

Presencia salteña

La provincia dijo presente a través de la film commission Salta Set en el stand federal Puente Audiovisual, y en el conversatorio "Filmar en las provincias: oportunidades y potencia creativa", con un panel integrado por Juan Minujín (actor, director y productor), Camila Pláate (actriz), Antonio Pita (productor de Prisma Cine; miembro de Capac y CAIC) y Vanessa Ragone (productora, realizadora y showrunner; CEO de Haddock Films; miembro de CAIC y Capit).

Además, el director de Audiovisuales de la Provincia, Federico Casoni, y Noelia Carrizo D´Alessandro, del equipo de Salta Set, integraron desayunos de trabajo y mesas de negocios junto a organismos y empresas como el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Netflix, el Incaa, la Administración de Parques Nacionales y comisiones fílmicas de otros países.

A la presencia institucional, se sumó la participación de Deborah Valado, productora y presidenta de La Asociación de Realizadores Audiovisuales de Salta (ARAS), y de Alejandro Gallo Bermúdez y Emiliano Goyeneche, directores y productores.

Casoni destacó: "Por primera vez, diez provincias que tienen políticas públicas para el fomento del desarrollo del sector audiovisual se unieron al CFI para tener presencia conjunta, a través del stand. Esto es el resultado de un trabajo coordinado, con miras a tener una hoja de ruta y un diagnóstico federal que potencie y aúne acciones". En este sentido, el CFI presentó herramientas para el desarrollo productivo de la industria.

La presencia sostenida de Salta en estos encuentros, al que se suma Pulsar Santa Fe en septiembre, es vital para impulsar la articulación federal, consolidar vínculos con nuevos mercados y difundir a la provincia como escenario de producciones.