El rastro de la estafa: la pista llevó hasta una finca y recuperaron maquinaria agrícola en Pichanal

El campo salteño, motor clave de la economía regional, no está ajeno a los riesgos contractuales ni a las maniobras de mala fe que a veces se esconden detrás de un apretón de manos y una promesa de pago. En las últimas horas, una operación comercial que parecía rutinaria terminó convertida en una causa penal por estafa y movilizó a investigadores en el departamento Orán.

Todo se precipitó a partir de la denuncia de un productor agropecuario que, tras haber entregado herramientas de gran porte, advirtió que el dinero acordado nunca llegaría a su destino. La División Brigada de Investigaciones 3 tomó las riendas del caso, iniciando un seguimiento que permitió reconstruir el camino del equipamiento sustraído bajo engaño.

El operativo en "El Chaguaral"

Bajo las directivas de la Fiscalía Penal 2, los investigadores ejecutaron una orden de allanamiento en la finca denominada El Chaguaral, ubicada en la localidad de Pichanal. El despliegue policial no fue menor, dada la envergadura de los elementos que se buscaban y la necesidad de resguardar el patrimonio del damnificado de manera inmediata.

Durante la requisa en el predio rural, los efectivos lograron identificar y recuperar dos piezas clave para la labor agrícola:

Una rastra de discos.

Una sembradora de precisión.

Ambas maquinarias representan un capital de trabajo indispensable y un valor de mercado significativo, cuya posesión estaba siendo retenida de manera irregular tras la maniobra fraudulenta.

El procedimiento se llevó a cabo sin mayores incidentes, quedando los elementos secuestrados a disposición de la justicia local. La intervención de la Fiscalía Penal 2 será ahora determinante para establecer las responsabilidades penales de quienes participaron en la compra ficticia y definir la situación procesal de los involucrados en la finca allanada.

El caso vuelve a dejar en evidencia cómo se realizan muchas operaciones comerciales en el ámbito rural, donde la circulación de maquinaria de alto valor económico suele darse mediante acuerdos privados. En este contexto, el trabajo investigativo permitió recuperar los equipos y avanzar con el proceso judicial para esclarecer lo sucedido.