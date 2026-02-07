Cuando el barrio habla: la denuncia anónima que golpeó al narcomenudeo en Ceferino

Hay decisiones que se toman en silencio y que, sin hacer ruido, terminan generando un impacto profundo. En Barrio Ceferino, un reporte anónimo realizado por un vecino fue el punto de partida de una investigación que, con el paso de los días, permitió desarticular un punto de narcomenudeo, detener a cuatro personas y sacar de circulación miles de dosis de droga.

La intervención fue concretada por la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta, tras una pesquisa que se inició a partir de un aviso ingresado al sistema de Denuncias Web, una herramienta digital implementada por el área de Seguridad provincial que permite alertar sobre la venta de estupefacientes sin necesidad de identificarse.

El operativo se realizó en las últimas horas con un importante despliegue de efectivos de Infantería, Caballería, Motoristas y otras unidades especiales. Como resultado, quedaron detenidas cuatro personas mayores de edad, acusadas de comercialización de droga, y se secuestraron más de 8400 dosis de cocaína, además de dinero en efectivo y distintos elementos considerados relevantes para la causa.

La investigación y el procedimiento estuvieron bajo la intervención de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y el Juzgado de Garantías 8, que supervisaron las actuaciones y las medidas judiciales correspondientes.

Denuncias Web: la herramienta que empodera al vecino

Uno de los aspectos más significativos del caso no está solamente en el resultado del operativo, sino en el origen. La pesquisa comenzó gracias a una presentación realizada a través de Denuncias Web, un sistema que desde hace años está disponible para que los ciudadanos puedan informar sobre situaciones vinculadas al delito, especialmente la venta de drogas en los barrios.

Se trata de un mecanismo totalmente anónimo, en el que el denunciante no deja su nombre ni datos personales. Esta característica fue clave para que, con el tiempo, cada vez más vecinos se animen a utilizarlo para alertar sobre puntos de venta que afectan la vida cotidiana en sus barrios.

En muchos sectores, el temor a represalias o la desconfianza a la hora de formalizar una denuncia presencial eran barreras difíciles de superar. La posibilidad de hacerlo desde un dispositivo, en pocos minutos y sin quedar expuesto, generó un cambio en la participación ciudadana.

Este caso en Barrio Ceferino vuelve a dejar en evidencia el valor de esa herramienta. Un dato aportado desde el propio barrio terminó activando un procedimiento que permitió avanzar contra el narcomenudeo y desarticular una estructura de comercialización.

Más de 8400 dosis fuera de circulación

Durante el procedimiento, los investigadores lograron secuestrar más de 8400 dosis de cocaína, una cantidad significativa que, según estimaciones habituales en este tipo de causas, estaba destinada a la venta fraccionada en la zona.

También se incautó dinero en efectivo y otros elementos que ahora serán analizados en el marco de la causa para reconstruir el circuito de comercialización y determinar si existen conexiones con otras redes.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para establecer el alcance de la actividad ilícita y el tiempo que llevaba funcionando el punto de venta.

Tensión al finalizar el operativo

Al concluir el procedimiento se registraron momentos de tensión en el sector. Un móvil de Infantería resultó dañado tras ser apedreado por residentes de la zona. Por ese episodio, dos personas fueron demoradas, en actuaciones vinculadas a los disturbios generados durante el despliegue policial.

El caso de Ceferino expone una realidad cada vez más visible: la información que surge desde los propios vecinos se ha convertido en una pieza clave para las investigaciones por narcocriminalidad.

El operativo que terminó con detenidos y droga secuestrada tuvo su origen en un gesto simple pero determinante: alguien decidió no mirar hacia otro lado y utilizar un sistema pensado justamente para eso. Un mecanismo que, con el paso del tiempo, se consolidó como un aliado silencioso en el objetivo de sacar la droga de las calles salteñas.