El negocio oculto en la ruta 81: secuestran un millonario cargamento de madera ilegal

El movimiento constante de camiones cargados con productos forestales forma parte del paisaje cotidiano del norte salteño. Detrás de esa rutina de transporte también se libra una silenciosa batalla contra la explotación irregular de los recursos naturales. En ese contexto, un reciente operativo de control volvió a poner el foco en la circulación de madera sin respaldo legal en la región.

Efectivos de la Sección Policía Rural y Ambiental de Pichanal llevaron adelante un procedimiento sobre la ruta nacional 81, a la altura del kilómetro 1857, en jurisdicción de Embarcación, donde detectaron el traslado irregular de productos forestales. Durante el control vehicular, los uniformados detuvieron la marcha de un camión que transportaba una importante carga de postes.

Al verificar la documentación presentada por el conductor, los agentes advirtieron inconsistencias en los papeles que debían respaldar el origen y traslado del material, lo que encendió las alertas sobre una posible infracción a la normativa vigente en materia ambiental y forestal.

Tras constatar las irregularidades, los efectivos procedieron a infraccionar al hombre por el transporte ilegal de productos forestales y dispusieron la retención del camión. En el mismo procedimiento, se secuestró la totalidad de la carga, compuesta por 750 postes de la especie duraznillo, una madera utilizada habitualmente para alambrados y estructuras rurales.

El procedimiento se realizó en el marco de los controles preventivos que se intensifican en corredores estratégicos del norte provincial, donde el traslado de madera forma parte de la actividad productiva, pero también puede dar lugar a circuitos irregulares vinculados a la extracción sin autorización.

En la causa tomó intervención la Fiscalía Penal de Embarcación, que supervisa las actuaciones correspondientes y evaluará los pasos administrativos y judiciales derivados de la infracción detectada.