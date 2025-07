Mauro Icardi, ante el presunto video íntimo que filtró Natsha Rey en redes

El conflicto entre Mauro Icardi y la modelo uruguaya Natasha Rey sumó un nuevo capítulo. Luego de que el futbolista negara cualquier tipo de vínculo con ella, la joven reaccionó en sus redes sociales y lo acusó de mentiroso, deslizando que podría revelar contenido íntimo que lo comprometería.

A través de una serie de historias de Instagram, Rey se mostró irónica, entre risas y emojis, mientras lanzaba una advertencia. "En breve muestro tu mini pen... y las fotos que me mandaste", escribió, en una publicación replicada por Juariu, la influencer especializada en famosos.

Finalmente, Natasha publicó el video, en el que se podía ver el torso desnudo de supuestamente Icardi, mientras llega a tocarse su miembro (situación tapada por un emoji). Y el jugador salió a dar su versión en Instagram tras la publicación, que estuvo muy poco tiempo online, pero que se se viralizó. "Si van a filtrar y editar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean competentes... no baratitos! Qué victoria en Old Trafford, Manchester", dijo, haciendo referencia al partido del Galatasaray.

"Que disfrute un rato la cornuda"

En otra historia, Natasha agregó: "Dénme un segundo que voy a subir todo en breve. Tengo que atender a mi hijo, viste, no me llamo (emoji de bandera de China). Primero la prioridad, después los mini pen..., ya vengo. Que disfrute un rato la cornuda", en una indirecta contra la China Suárez. La uruguaya cumplió y después del horario de protección al menor mostró las imágenes íntimas de Icardi, fácilmente reconocibles por los tatuajes que el futbolista ostenta en su vientre.

Tras estas imágenes, la vedette advirtió que debía bajar el video para que no le cierren la cuenta de Ig. "Listo fue", escribió luego de haber cumplido su promesa, y reveló por qué decidió hacer público esta situación.

"Voy a tener que bajar el video porque me llevo como unas notificaciones y capaz que me bajan la cuenta. Pero, bueno, eso fue lo que sucedió. En cualquier momento va a ser un vivo en TikTok y podemos seguir chismeando por ahí, capaz que más libremente que esto. Pero si algo amo y me encanta es la justicia", dijo.

"Jamás le cagué la vida a un marido"

"Yo también soy mamá y fui pareja mucho tiempo y a mí me rompieron la pareja Y siempre me juré que jamás me metería con el marido de nadie. Yo nunca dos, siempre uno. Jamás le cagué la vida a un marido de nadie, a ninguna mujer. Y si me escribe casados les he dicho tipo, hasta consejos le he dado del tipo 'se te ve con tu pareja, se te ve con tu familia, tenés un hijo, tenés una hija'", agregó.

"No soy eso... No soy la santa de la devoción. Puedo tener el hombre que yo quiera y tengo todo para estar bien: tengo mi casa, tengo mis autos, mis propiedades. Y no tengo nada a mi nombre, así que si me vas a demandar porque vos decís que es mentira y querés seguir esto y lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos. Ahí te voy a tener que hacer un videíto en serio para que vos te quedes contento. Pero bueno, mi amor, bajá tus cosas, retractate. Vos y tu zorrita", cerró.