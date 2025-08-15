¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

10°
15 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
YPF
cumbre en Alaska
Patricia Bullrich
Salta
Aasesino serial en Jujuy
Día del Niño
El clima en Salta
Juegos de niños
Festejos de la Virgen de Urkupiña
Estrenos de Netflix
+5493874749361
Espectáculos

Los estrenos de Netflix que no te podés perder este fin de semana

Desde un regreso romántico en un tranquilo pueblo canadiense hasta un reality japonés extremo y un intenso spin-off argentino.
Viernes, 15 de agosto de 2025 20:11
Si este fin de semana estás buscando qué ver en Netflix, la plataforma acaba de sumar títulos que lo tienen todo: romance, drama, competencia y acción carcelaria. Entre las novedades se destacan el regreso de Sullivan’s Crossing, la segunda temporada de Love Is Blind: UK, el impactante reality japonés Final Draft y la serie argentina En el barro, derivada de El Marginal.

Sullivan’s Crossing – Temporada 3

Estreno: 11 de agosto
La neurocirujana Maggie Sullivan regresa a su pueblo natal en Nueva Escocia y, con ella, vuelven los romances, las tensiones y los secretos familiares que amenazan la tranquilidad de la comunidad. Diez nuevos episodios para los fanáticos del drama y las emociones intensas.

Final Draft

Estreno: 12 de agosto
Este reality japonés reúne a 25 ex-deportistas que compiten en desafíos físicos y mentales por un premio de 30 millones de yenes y la oportunidad de relanzar su carrera profesional. Resistencia, estrategia y trabajo en equipo en un formato que promete adrenalina pura.

Love Is Blind: UK – Temporada 2

Estreno: 13 de agosto (primera tanda)
Treinta solteros británicos e irlandeses buscan el amor sin verse cara a cara, confiando solo en la conexión emocional. Los episodios se lanzarán en tres tandas: 13, 20 y 27 de agosto. Ideal para quienes aman el romance con un toque de misterio.

En el barro

Estreno: 14 de agosto
Spin-off argentino de El Marginal, ambientado en una cárcel de mujeres. La historia sigue a Gladys, esposa de Mario Borges, quien termina tras las rejas luego de un secuestro fallido. Intrigas, alianzas y luchas de poder en un entorno tan hostil como fascinante.

Temas de la nota

Últimas noticias

