Ricardo Darín contó cómo se enteró del embarazo de Úrsula Coberó y el Chino

La noticia de que Úrsula Corberó y el Chino Darín serán padres por primera vez sigue desatando felicidad, y ahora llegó el testimonio esperado de Ricardo Darín. Durante una entrevista, el actor contó cómo se enteró de que va a ser abuelo. Ricardo vive un gran presente profesional protagonizando "Escenas de la vida conyugal" en Madrid, y emocionó al aire al hablarlo con Andy Kusnetzoff.

"Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos", fueron sus primeras palabras en "Perros de la calle" (Urbana Play). La entrevista fue seguida de cerca tanto por sus fanáticos como por el círculo íntimo de la familia. "Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría, en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine", aseguró.

Respecto al modo en que se enteró, Darín no esquivó la pregunta del conductor. Entre risas y sinceridad, reveló: "Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público". Luego, sumó más detalles sobre el secreto familiar y la prudencia con la que transitaron los primeros meses. "Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes que implica la prudencia, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías", relató, mostrando la mezcla de calma y entusiasmo que tuvieron.

El "abuelo" Darín

El actor, siempre espontáneo, también habló sobre cómo afronta este nuevo rol en su vida. Admitió que la de abuelo es "una situación inédita" para él y hasta bromeó sobre lo que representa el paso del tiempo, dejando en claro que él es "abuelo desde que nació".

"Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela, le voy a poner algo de eso porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano", contó entre risas y con humor el momento, y sacando una sonrisa a todos en el estudio.

Para cerrar la nota, Ricardo volvió a remarcar lo más destacable de la situación: el cariño y la alegría que llegó de parte de amigos, familiares y seguidores. "Lo lindo es ver que la gente se ponga contenta, la cantidad de mensajes y cosas lindas que dicen es muy entusiasmante", repitió.

La reacción del actor era una de las más buscadas, especialmente porque, horas antes, su esposa Florencia Bas y su hija Clara ya se habían expresado en el posteo de Corberó.

Florencia, que también será abuela por primera vez, compartió su emoción con un mensaje sentido en redes: "Me explota el corazón de alegría y amor", publicó, dejando claro el nivel de felicidad que atraviesa a la familia.

El mensaje fue más allá y se extendió a la pareja: "íLos amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí", escribió. No faltó tampoco un guiño a la futura mamá: "Lo bella que estás".