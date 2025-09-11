Presentaron el libro "Ecos de rotas cadenas"

En una jornada emotiva y de reflexión, se llevó a cabo el martes, el Museo de la Ciudad, la presentación del libro "Ecos de rotas cadenas: Ensayos para la libertad", del Lic. Juan Ignacio Rosas. La actividad reunió a funcionarios, referentes culturales, vecinos y amantes de la lectura.

Uno de los momentos significativos fue la entrega de una placa de reconocimiento por parte del Concejo Deliberante de la Ciudad, que además declaró de interés municipal la presentación de la obra.

El autor fue entrevistado por la periodista María Josefina Rosas. El diálogo permitió recorrer los ejes del libro: una mirada crítica sobre la política, el rol de la conciencia social, la importancia de la libertad y la necesidad de una Latinoamérica unida.

"Fue un lindo y arduo trabajo, pero por fin ve la luz, así que estamos contentos de estar con la primera edición. Los invito a que puedan leer y disfrutar de la obra; no les va a dejar un pensamiento fijo, sino una invitación a reflexionar y a responder muchas preguntas que es bueno que nos hagamos ahora, que todavía tenemos tiempo de cambiar la Argentina", expresó Rosas.

La jornada se completó con una puesta artística de danzas folclóricas a cargo de Emilce Lizardo y Gonzalo Rosas, quienes compartieron su arte.

La Agencia Cultura Activa y el Museo de la Ciudad celebraron el acompañamiento del público y se reafirmó la importancia de generar espacios, donde los libros se convierten en herramientas para el encuentro y la reflexión.