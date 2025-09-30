¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
30 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Hotel alojamiento
Gustavo Sáenz
Triple crímen de Florencio Varela
El gobierno de Javier Milei
Daniela Celis
Morena Rial
El gobierno de Javier Milei
oriana sabatini y paulo dybala
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Hotel alojamiento
Gustavo Sáenz
Triple crímen de Florencio Varela
El gobierno de Javier Milei
Daniela Celis
Morena Rial
El gobierno de Javier Milei
oriana sabatini y paulo dybala

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron la feliz noticia: “Nosotros tres”

Con un tierno posteo conjunto en redes sociales, el matrimonio celebró la dulce espera de su primer hijo.
Martes, 30 de septiembre de 2025 18:01
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron la feliz noticia de la dulce espera de su primer hijo, con un tierno posteo, la influencer reveló que está embarazada e indicó “Nosotros tres”, entre imágenes de la dulce espera en el matrimonio primerizo.

En un posteo conjunto, la feliz pareja utilizó como portada una ecografía, en la red social Instagram. Así, con la canción “Good Things Come to Those Who Wait” de Isak Danielson de fondo, el texto junto al video señala: “Primer posteo de nosotros tres”.

Durante el corto se pueden ver los rostros de felicidad del futbolista y de la modelo. También hay escenas de la realización del estudio, de Sabatini mientras muestra su pancita y de Dybala sonriente a su lado.

 

Acto seguido, ambos mostraron un compilado de imágenes de la ecografía en papel. Más tarde, la feliz pareja se fundió en un beso rápido, Oriana tomó la cámara y en un grito silencioso, celebró: “Vamos a ser papás”

En menos de una hora, la publicación superó los 516 mil “Me gusta” y la misma influencer también posteó una historia de la serie animada Danny Phantom, donde el personaje Sam es acompañada por su pareja y ambos están frente a una cuna.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD