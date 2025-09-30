PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
30 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Paz en Medio Oriente
Televisión
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
Serenata a Cafayate 2026
Alcohol al volante
cerrillos
Educación en Salta
cepo
moda en cerrillos
Paz en Medio Oriente
Televisión
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
Serenata a Cafayate 2026
Alcohol al volante
cerrillos
Educación en Salta
cepo
moda en cerrillos

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Serenata a Cafayate 2026

Serenata a Cafayate 2026: fechas confirmadas y un Chaqueño Palavecino que promete amanecer cantando

El festival folclórico más esperado de los Valles Calchaquíes ya tiene fecha: será el 26, 27 y 28 de febrero. La intendenta Rita Guevara lo anunció en la FIT 2025 y adelantó que el Chaqueño Palavecino dirá presente en el histórico amanecer del sábado 28.
Martes, 30 de septiembre de 2025 08:36
La Bodega Encantada recibirá la 52ª edición de la Serenata a Cafayate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La 52ª edición de la Serenata a Cafayate quedó oficialmente confirmada durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, uno de los principales escenarios de promoción cultural del país. La intendenta Rita Guevara fue la encargada de dar la noticia en Buenos Aires, acompañada por representantes del sector turístico y cultural de Salta.

El tradicional festival se realizará los días 26, 27 y 28 de febrero de 2026, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, y como cada año espera atraer a miles de visitantes de todo el país y del exterior.

Uno de los anuncios más celebrados fue la participación del Chaqueño Palavecino, quien se subirá al escenario mayor en la madrugada del sábado 28 de febrero, cumpliendo con su clásico ritual de cantar hasta el amanecer. Su presencia refuerza el carácter identitario del evento y se suma a una grilla que promete estar a la altura de la expectativa.

Con más de medio siglo de historia, la Serenata a Cafayate se consolidó como mucho más que un festival musical: es un motor económico y turístico que combina música, tradición, vinos y gastronomía regional. Cada edición no solo rinde homenaje a las raíces folclóricas argentinas, sino que además genera un fuerte impacto en la hotelería, la gastronomía y la vitivinicultura local.

La confirmación en la FIT 2025 no es un dato menor: posiciona al evento como una de las grandes cartas de presentación de Salta ante el país y el mundo, fortaleciendo su rol como epicentro del turismo cultural en el norte argentino.

El desafío ahora será redoblar la apuesta para una edición que promete ser histórica, con la mirada puesta en que la Serenata siga siendo esa cita obligada donde el folclore, los paisajes y la identidad de los Valles se encuentran bajo las estrellas de Cafayate.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD