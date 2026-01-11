Martorell: "Pablo López no puede ocupar una banca del Concejo"

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta, Nicolás Martorell, descartó de manera categórica cualquier especulación política en torno al futuro del concejal libertario Pablo López y negó que el Ejecutivo municipal evalúe su permanencia en el Concejo Deliberante como una eventual conveniencia parlamentaria.

"Nosotros creemos que el concejal Pablo López no tiene que estar ocupando una banca en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta", afirmó sin rodeos.

La definición del funcionario, efectuadas en Radio Salta, despeja versiones que circulaban en ámbitos políticos sobre una supuesta tolerancia del oficialismo municipal hacia el edil, acusado en un escándalo por extorsión sexual y expulsado del bloque de La Libertad Avanza en el período anterior del Concejo. Martorell fue más allá y sostuvo que la gravedad de las denuncias y las pruebas presentadas por la víctima hacen incompatible su permanencia en el cuerpo legislativo local.

"Por respeto a la gente, hasta que la Justicia no dicte una sentencia, este concejal no debería estar en el Concejo", remarcó.

Con esa postura, el Ejecutivo municipal se desmarcó de cualquier lectura sobre la correlación de fuerzas en el Concejo y fijó una posición política que prioriza el impacto institucional y social del caso, en un contexto donde la presencia de sectores libertarios y opositores es mayor que en años anteriores. Cabe recordar que Pablo López fue el concejal más votado en las elecciones de mayo del año pasado.

La reelección de Emiliano Durand

En el plano político-electoral, Martorell confirmó que el intendente Emiliano Durand tiene como horizonte inmediato la reelección en la Municipalidad y descartó cualquier especulación sobre una eventual candidatura a la gobernación. "Formamos parte del mismo proyecto que el gobernador Gustavo Sáenz, eso está descartado", afirmó.

El funcionario explicó que, si bien la intención de Durand es competir nuevamente por la intendencia, no se trata aún de una campaña en marcha. "Hoy estamos enfocados en la gestión. La decisión final la tomará el intendente en el ámbito familiar, porque este trabajo demanda muchas horas y un alto costo personal", señaló.

Rumbo a 2027

La definición consolida la idea de continuidad del proyecto municipal y refuerza el alineamiento político con el Gobierno provincial, en un escenario donde comienzan a reordenarse las expectativas rumbo a 2027.

Otro de los ejes sensibles abordados por Martorell fue la relación con los gremios municipales, luego de un cierre de año marcado por tensiones y polémicas que incluso tuvieron repercusión nacional. El secretario de Gobierno aseguró que el vínculo sindical se encauzó a través del diálogo y los acuerdos salariales.

"Ya se firmaron las paritarias, se está pagando un bono y las subas salariales van en línea con la provincia", explicó, al tiempo que subrayó que el diálogo con los nueve gremios municipales es permanente, aunque con límites claros.

"Siempre que no se estorpezca el trabajo del municipio. Nuestro rol es dar respuestas a la gente", enfatizó.

Proliferación sindical

Martorell también cuestionó la proliferación sindical dentro del municipio, al considerar "excesivo" el número de gremios, aunque insistió en que la gestión mantiene las puertas abiertas al diálogo, priorizando el cumplimiento de horarios, tareas y condición laboral.

En sintonía con el escenario nacional de ajuste fiscal, el funcionario remarcó que la Municipalidad de Salta no ampliará su planta de personal y que el objetivo es reordenar recursos para ganar eficiencia.

"No estamos ampliando el Estado municipal. Estamos reorganizando los empleos existentes y siendo muy cuidadosos con el gasto público", sostuvo.

En ese marco, destacó políticas como la creación de las fábricas municipales y los espacios de cuidado infantil, que buscan generar oportunidades laborales sin incrementar la estructura estatal. También confirmó la próxima inauguración del segundo hospital público de mascotas en la zona sudeste de la ciudad.

Las fábricas municipales

Aunque el eje central de la entrevista fue político, Martorell dedicó un tramo importante a destacar la expansión de las fábricas municipales, una de las políticas emblemáticas de la gestión Durand. Antes de fin de enero se inaugurará la segunda fábrica, de perfil textil, en el SUM de Alto La Viña, mientras que ya se proyecta una tercera para mitad de año.

El funcionario subrayó el impacto social del programa, especialmente entre personas mayores de 40 años que encuentran dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. "La mayoría de quienes trabajan en la fábrica tienen más de 40 años. Es una respuesta concreta para quienes todavía no pueden jubilarse y no consiguen empleo", explicó.

Actualmente, unas 250 personas por día utilizan la primera fábrica municipal ubicada en el barrio San Benito, mientras que más de 100 mil personas pasaron durante el último año por la Escuela de Emprendedores y los distintos espacios de capacitación.

Martorell dejó en claro cuál es la hoja de ruta política del Ejecutivo municipal: desmarcarse de especulaciones, sostener el proyecto oficialista y reforzar un perfil institucional en un escenario político cada vez más fragmentado.