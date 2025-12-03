Estela Méndez fustigó a Pablo López: "Que el Concejo no sea un refugio para quienes están denunciados"

Estela Méndez Valero, electa convencional de la Libertad Avanza en Salta, salió con los tapones de punta contra Pablo López, su ex pareja, a quien denunció por violencia de género y extorsión sexual en julio pasado.

Tras las acusaciones, el edil fue expulsado por sus pares del Concejo Deliberante, sin embargo, volvió a asumir como concejal este miércoles en la renovación de cargos en el recinto.

Su reaparición generó un amplio repudio entre los concejales y desató la bronca de Estela Méndez Valero: "Hablo como una ciudadana que exige justicia y que está profundamente indignada por lo que está pasando en la política salteña. Hemos visto personas jurando ante Dios, jurando honor y moralidad, pero al mismo tiempo hemos visto algo inaceptable", expuso en un video publicado en sus redes sociales.

"Hemos visto una persona denunciada con pruebas sólidas que me encargué de presentar y no solamente hablo de los audios que son de público conocimiento, como una investigación que sigue avanzando y donde hay pruebas contundentes", agregó haciendo referencia a la causa que tiene a Pablo López, imputado por los delitos de violencia física, psicológica y económica.

"Hablando de libertad y progreso", manifestó Méndez Varela, refiriéndose al nombre del monobloque que armó el propio López en su nuevo mandato. Cabe recordar que el edil también había sido expulsado de la Libertad Avanza.

"¿De qué libertad habla? ¿De qué progreso habla? ¿Libertad para los corruptos? ¿Progresos para los que manipulan, falsifican identidades y abusan del poder? A eso, a eso se refiere con libertad y progreso. ¿Eso es lo que quiere representar ante los salteños?", dijo la dirigente libertaria.

Luego responsabilizó a los miembros del Concejo Deliberante la permanencia de López: "Hoy la política salteña tiene una decisión que tomar, que esto depende de los concejales. Son quienes tienen la responsabilidad y la obligación de proteger la institucionalidad, de garantizar que el honorable cuerpo deliberativo no sea un refugio para quienes están denunciados y bajo investigación judicial".

Por último remarcó que "la justicia sigue avanzando y va a seguir avanzando y las pruebas siguen apareciendo", y cuestionó que "la política no puede seguir mirando para otro lado".