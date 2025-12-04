PUBLICIDAD

Salta

Hasta 40 días de arresto para "trapitos"

Así lo prevé uno de los proyectos que abordaron ayer senadores.
Jueves, 04 de diciembre de 2025 01:55
Una imagen de la reunión de ayer de senadores.
En reunión ampliada de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, senadores abordaron ayer junto al secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, distintos proyectos relacionados con modificaciones al Código Contravencional; el régimen de regularización de motos; gestión de vehículos en depósitos y requisitos para ascensos policiales; además del control de pirotecnia sonora y aspectos del sistema de ingreso a las fuerzas de seguridad.

Uno de los proyectos prevé modificaciones al artículo 77 del Código Contravencional, para aumentar las sanciones de arresto para quienes exijan retribución por estacionamiento, limpieza o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización. Se incrementarían de 20 a 40 los días de arresto en casos graves, mientras que en otros casos se establecería la opción de cumplir la pena impuesta con tareas comunitarias.

Otro proyecto establece un régimen especial y transitorio de regularización de deudas por multas sobre moto vehículos y otros rodados, con moratoria de 120 días y un procedimiento para la entrega del vehículo secuestrado. También se trató un proyecto que establece un marco normativo para la administración de automotores, motovehículos y maquinarias registrables en depósitos públicos, incluyendo procedimientos para subastas, afectación al uso público y compactación de unidades. La implementación contempla el uso de medios electrónicos para agilizar los remates.

 

