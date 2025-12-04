La UCR salteña planea su reconstrucción

La Unión Cívica Radical de la provincia de Salta llevó a cabo este 29 de noviembre una reunión dirigencial en Rosario de la Frontera, un encuentro que reunió a referentes de distintos puntos de la provincia con el objetivo de profundizar la reorganización interna y delinear una agenda política para los próximos años. Desde la mañana, los participantes fueron recibidos en un clima de trabajo que abrió con el Himno Nacional Argentino y la lectura de mensajes de dirigentes que no pudieron asistir por cuestiones de agenda.

Como marco conceptual de la jornada, se proyectaron videos del expresidente Raúl Alfonsín, cuyo legado fue utilizado para inspirar un debate centrado en la ética pública, la defensa de la democracia y la renovación dirigencial. El anfitrión local, José Natalio Iglesias, dio la bienvenida oficial y destacó la necesidad de reforzar la presencia territorial del radicalismo en la provincia.

La moderación estuvo a cargo de Marina Otero, quien presentó el temario de discusión, estructurado en torno a diversos ejes: reorganización partidaria, fortalecimiento institucional, posicionamiento político y relaciones interpartidarias. A lo largo del encuentro se debatió el estado actual de la UCR salteña, la revitalización de comités municipales y departamentales, la incorporación activa de jóvenes y mujeres, y la importancia de desarrollar un programa sostenido de formación dirigencial.

En el plano político, los referentes analizaron el contexto provincial y nacional, así como la necesidad de definir posturas claras frente a eventuales alianzas electorales. Los dirigentes coincidieron en que el radicalismo debe recuperar coherencia interna, mejorar su comunicación pública y proyectar una agenda en pilares como educación, salud, desarrollo productivo e institucionalidad democrática.

Durante el encuentro se leyó un documento político que llamó a "impulsar un pacto colectivo basado en principios, programa e institucionalidad, capaz de romper con el determinismo de la decadencia y devolver al radicalismo al debate público sobre el futuro". Allí se reivindicaron los valores históricos del partido —la democracia representativa, la soberanía popular, la República, el federalismo y el Estado de Derecho— y se cuestionó "la pérdida de independencia de la Unión Cívica Radical de Salta", asociada a la intromisión judicial en su vida interna.

La reunión tuvo como eje la planificación estratégica bajo el lema "Intransigencia y Renovación". Incluyó exposiciones, análisis político, definición de prioridades programáticas y un llamado a reconstruir la institucionalidad partidaria en Salta.

El texto también criticó la "institucionalidad provincial sostenida sobre argucias semánticas", advirtió sobre la falta de alternancia republicana y rechazó la deriva de una UCR "convertida en un partido utilitario, vacío y funcional al poder". Asimismo, se llamó a incorporar nuevas generaciones a la vida política, fortalecer la educación pública y enfrentar el modelo de restauración conservadora, defendiendo especialmente a los sectores más vulnerables, la escuela, la universidad y el sistema de salud pública.

Tras las exposiciones, se presentó y aprobó por unanimidad el acta final de la jornada. La reunión concluyó con un almuerzo de camaradería, que los participantes valoraron como un paso significativo hacia la revitalización del rol de la UCR en la vida política salteña.