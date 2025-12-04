Spotify Wrapped 2025: cómo saber tu edad sonora y las canciones más escuchaste en el año

Con la llegada del fin de año, Spotify revela una de las características más esperadas por millones de usuarios a nivel mundial: el Spotify Wrapped 2025. Esta función anual no solo permite conocer las canciones, artistas y géneros que más escuchamos durante el año, sino que este 2025 trae consigo una novedad sorprendente: la edad sonora. Si sos un fanático de la música y querés saber cómo acceder a tu Wrapped y qué es esa nueva medición, aquí te lo contamos todo.

¿Qué es Spotify Wrapped 2025?

Spotify Wrapped es una función de la plataforma de música digital que permite a sus usuarios obtener un resumen personalizado de sus hábitos musicales durante el año. A través de un sencillo informe interactivo, se puede conocer cuáles fueron las canciones, artistas y géneros más escuchados, así como el tiempo total de reproducción y otros datos curiosos. Este informe se comparte en diciembre de cada año, y en 2025, se vuelve más interesante que nunca gracias a la incorporación de nuevas métricas, como tu edad sonora.

¿Cómo acceder a tu Wrapped 2025?

Acceder a tu Spotify Wrapped 2025 es muy sencillo. Primero, asegurate de tener la app actualizada en tu dispositivo móvil, ya sea Android o iOS. Cuando Spotify haya preparado tu resumen, te aparecerá un banner o notificación en la pantalla principal de la app invitándote a descubrir tu Wrapped. Si no aparece, podés buscar "2025 Wrapped" en la barra de búsqueda dentro de la app y acceder directamente a tu informe. Es importante destacar que, para que Spotify prepare tu Wrapped, necesitás haber escuchado al menos 30 canciones y haber reproducido música de por lo menos cinco artistas diferentes durante el año .

La gran novedad de 2025: Tu "edad sonora"

Uno de los aspectos más esperados de Spotify Wrapped 2025 es la incorporación de la edad sonora. Esta nueva métrica se basa en el análisis de las canciones que más escuchás, comparando el año de lanzamiento de esos temas con el de otros usuarios de tu misma edad. Así, podrás saber si tus gustos musicales están más alineados con los de generaciones pasadas o actuales. En resumen, Spotify calculará la "edad" de tus preferencias musicales y te dará una cifra que reflejará qué tan "vintage" o "moderna" es tu música .

Es una forma divertida de descubrir qué tan "joven" o "vintage" son tus gustos musicales, basándote en la música que consumís. A muchos usuarios les ha sorprendido su edad sonora, especialmente cuando sus selecciones más populares son canciones de décadas pasadas, lo que puede hacer que su "edad" musical sea más alta de lo esperado.

Las canciones más escuchadas en Spotify: Un vistazo a tus preferencias musicales

En tu Wrapped 2025 no solo se incluye tu edad sonora, sino que también podrás descubrir cuáles fueron las canciones más escuchadas a lo largo del año. Spotify presenta este dato en un formato interactivo y visualmente atractivo, permitiéndote explorar tu top 5 o 10 de canciones, artistas y álbumes. ¿Qué temas fueron los que más sonaron en tu playlist? Este es el momento perfecto para revivir esos hits que acompañaron tus días y noches en 2025.

Según los datos preliminares, muchos usuarios encuentran sorprendentes las canciones que lideraron sus listas, pues a veces las selecciones no coinciden con los géneros predominantes de su perfil musical. En 2025, Spotify incluye la posibilidad de ver no solo las canciones, sino también los álbumes más escuchados. Esto marca una diferencia, ya que, en años anteriores, se limitaba solo a los tracks más populares.

¿Cómo compartí tu Wrapped con amigos y compará tus estadísticas?

Spotify también ha mejorado la experiencia social del Wrapped 2025. Este año, podés compartir tu resumen musical en tus redes sociales con facilidad y compararlo con tus amigos gracias a la nueva función Wrapped Party. Este nuevo modo permite que hasta 9 personas se unan a una fiesta de Wrapped virtual y comparen sus estadísticas de escucha, como quién descubrió más artistas nuevos o quién escuchó más minutos de música. Es una forma divertida de interactuar con otros usuarios y ver qué tan en sintonía están tus gustos musicales con los de tus amigos.

Consejos para sacar el máximo provecho de Spotify Wrapped 2025

Si querés maximizar tu experiencia Wrapped 2025, aquí te dejamos algunos consejos:

Escuchá más música durante el año : Cuanto más escuchás, más datos interesantes podrás obtener en tu Wrapped. Si sos fanático de los playlists personalizados, este es un buen momento para empezar a diversificar aún más tus selecciones.

Explorá nuevos géneros : Spotify Wrapped no solo mide lo que más escuchás, sino también lo que descubrís. Así que, si te apasionan ciertos géneros o artistas, es el momento de sumergirte en otros nuevos para ampliar tu experiencia sonora.

Compara tu Wrapped con el de otros: A través de la función Wrapped Party, podés invitar a tus amigos y descubrir juntos quién tiene el gusto musical más diverso o quien ha sido más fanático de algún género en particular .

El Spotify Wrapped 2025 es una de las funciones más esperadas por los usuarios de Spotify a nivel mundial, y en Argentina no es la excepción. Con la posibilidad de conocer tu "edad sonora" y descubrir las canciones y artistas que marcaron tu año, Wrapped se convierte en una forma interactiva y divertida de repasar tu perfil musical. Así que, si aún no lo hiciste, ¡no dudes en ver tu Wrapped 2025 y compartirlo con tus amigos!