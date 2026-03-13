Google Maps suma navegación inmersiva y cambia la forma de moverse por las ciudades

Google sigue transformando su popular aplicación de mapas y ahora apuesta a una experiencia mucho más visual. La compañía lanzó la llamada navegación inmersiva de Google Maps, una función que permite recorrer calles y rutas en un entorno tridimensional antes de iniciar el viaje.

La herramienta, conocida como Immersive View, combina imágenes satelitales, fotografías de Street View y modelos generados con inteligencia artificial para construir una representación detallada de las ciudades. De esta manera, los usuarios pueden observar edificios, intersecciones, carriles de circulación, semáforos y puntos de referencia con un nivel de realismo mayor al del mapa tradicional.

El objetivo es que las personas puedan anticipar cada tramo del recorrido, especialmente en zonas complejas como autopistas, rotondas o cruces de varias avenidas. Con esta función, el usuario puede “sobrevolar” virtualmente el trayecto y visualizar cómo será el camino antes de salir.

Además de la vista tridimensional, la navegación inmersiva incorpora datos en tiempo real del tránsito, lo que permite ver cómo se comporta la circulación en determinados momentos del día. Incluso puede mostrar simulaciones de distintas condiciones climáticas o de iluminación, lo que ayuda a planificar mejor un desplazamiento.

Otra de las novedades es la integración con inteligencia artificial, que permitirá hacer consultas dentro de la aplicación mientras se navega. Por ejemplo, pedir recomendaciones de lugares cercanos, buscar estacionamientos o identificar puntos de interés a lo largo del recorrido.

Google explicó que esta tecnología utiliza grandes volúmenes de datos geográficos y visuales para crear una experiencia más intuitiva y precisa, especialmente pensada para quienes se desplazan en ciudades grandes o desconocidas.

Por ahora, la función comenzó a implementarse de manera gradual en algunas ciudades importantes del mundo y se espera que en los próximos meses llegue a más destinos.

La actualización forma parte de la estrategia de Google para convertir a Maps en una plataforma cada vez más inteligente y visual, capaz de integrar mapas, inteligencia artificial y herramientas de planificación de viajes en un solo lugar.