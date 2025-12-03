Cruz Roja Salta: un 2025 de logros con proyección sólida hacia 2026

La Cruz Roja Argentina Filial Salta vive un período de crecimiento sostenido y consolidación institucional. Su presidente, el doctor Ramiro Fernández, destacó que 2025 fue un año de avances clave en formación, presencia territorial y capacidad operativa.

La filial trabaja junto a la comunidad desde 1942 y mantiene una impronta humanitaria que se refleja en su Instituto Superior, voluntariado y capacitaciones de RCP y primeros auxilios.

"Estuvimos presentes en la crecida del Pilcomayo en marzo pasado y acompañamos el trabajo que se hizo a nivel sede central en la inundación en Bahía Blanca. Cruz Roja Argentina tuvo participación importantísima, salvó vidas de personas y Cruz Roja Salta estuvo colaborando", explicó Fernández.

En la provincia, por fortuna, no se registraron catástrofes que requirieran intervenciones directas, aunque la institución mantiene un rol preventivo permanente, especialmente en épocas del año más propensas a incendios e inundaciones, con todo el equipamiento necesario para asistir a la comunidad.

El trabajo territorial también incluyó zonas vulnerables de Salta Capital, principalmente en el sudeste de la ciudad, donde se realizaron campañas sobre adicciones, salud mental y prevención del suicidio. Además, junto a la sede central abordan la problemática de los jóvenes con los juegos online. También, se mantuvo la presencia histórica en el interior provincial mediante actividades de prevención en Cachi y Santa Victoria, donde funciona desde 2020 un campamento humanitario con la misión de proveer agua potable a comunidades aborígenes.

"Ese proyecto que era temporal ahora ya tiene un campamento definitivo, porque las comunidades así lo exigen y Cruz Roja cumplió una labor de complementar, y hasta de reemplazar, al Estado", expresó Fernández.

Para inscribirse en las carreras de la Cruz Roja Salta dirigirse a Paz Chain 52, desde las 10 hs, contactarse mediante las redes sociales: crargsalta ó escribir a: secretaria. [email protected]

La filial es una de las más grandes del país dentro de Cruz Roja Argentina y se sostiene íntegramente con fondos propios, generados por cursos, carreras y cuotas de los alumnos, sin recibir ayuda del Estado. Su estructura incluye más de 120 empleados y un Instituto Superior que ofrece las carreras de Enfermería Profesional, Hemoterapia, Radiología e Instrumentación Quirúrgica, con aproximadamente 1.400 alumnos en total.

Durante 2025, se graduaron 150 estudiantes, y mediante extensión áulica en Cachi egresaron 43 nuevos enfermeros. Las inscripciones para 2026 continúan con una promoción especial hasta el 17 de diciembre; luego habrá un receso vacacional desde el 19 del corriente y se retomarán el 12 de enero.

La calidad educativa recibió un reconocimiento nacional en mayo pasado: el Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE) otorgó un premio a un proyecto presentado por los profesores del Instituto Superior salteño, destacando a la filial entre todos los institutos de Cruz Roja y de la Escuela de Enfermería de la Nación. "Nos llena de orgullo porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien", celebró Fernández.

El funcionamiento académico, administrativo y operativo se desarrolla en el edificio histórico del pasaje Paz Chaín 52, equipado con aulas, gabinetes, preceptoría, dirección, secretaría y espacio para el voluntariado. Allí también funciona el Centro de Mediación "Henry Dunant" que fortalece la convivencia institucional. Para prácticas profesionalizantes, se dispone de un anexo en calle Urquiza al 100 con gabinete para prácticas.

El voluntariado realiza coberturas sanitarias en eventos masivos, recitales y maratones. "Recientemente adquirimos una camioneta, con fondos propios, para cubrir las necesidades que se requieran", precisó Fernández.

Para el próximo año, la filial proyecta continuar reforzando la excelencia académica y mejorar en todo aspecto. "Todo el tiempo lo estamos mejorando, invertimos en nuestras aulas, que están muy bien provistas. Todas tienen aire acondicionado, calefacción, son de primer nivel, tienen pizarrones virtuales", hizo hincapié.

En 2026 buscarán definir nuevas zonas estratégicas de intervención comunitaria. "La idea es seguir estando en la comunidad presente, como siempre lo hacemos por ahí la labor de Cruz Roja es silenciosa, es la organización humanitaria más importante del mundo, pero Cruz Roja siempre está", afirmó Fernández.

Y destacó el espíritu que guía a la institución: "La impronta es siempre intentar ayudar a los más vulnerables. No vernos indiferentes ante el sufrimiento de las personas que más lo necesitan, ese es el lema originario y el principio que siempre tuvo Cruz Roja a lo largo de la historia".