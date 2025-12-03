Reformas en la Policía, los "trapitos" y la pirotecnia sonora en la agenda legislativa del Senado Provincial

En una reunión ampliada de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, celebrada este miércoles, los senadores de Salta discutieron varios proyectos destinados a fortalecer la seguridad en la provincia. Entre los temas tratados, se destacaron las modificaciones al Código Contravencional, que proponen un aumento de sanciones contra los "trapitos", la regularización de deudas por multas de motovehículos y una mayor fiscalización de la pirotecnia sonora. También se abordó una reforma a la Policía de Salta. La reunión contó con la participación del secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, quien presentó detalles sobre la infraestructura y las medidas necesarias para la implementación de estas iniciativas.

La lucha contra los "trapitos" y las nuevas sanciones

Uno de los principales proyectos analizados fue una modificación al artículo 77 del Código Contravencional, cuyo objetivo es endurecer las sanciones para aquellos que ejercen el control del estacionamiento en la vía pública de manera ilegal, conocidos como "trapitos". Según la propuesta, las penas de arresto pasarían de 20 a 40 días en casos graves, con la posibilidad de que los infractores realicen trabajos comunitarios como alternativa. Esta medida busca disminuir la extorsión en las calles y proteger a los conductores de abusos en la vía pública.

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, comentó durante la reunión que los operativos de protección ciudadana implementados por la policía ya han comenzado a mostrar resultados en la reducción de la actividad de los "trapitos". Sin embargo, dejó claro que, en los casos en que se identifiquen conductas de extorsión, la policía actuará para demorar al infractor y derivarlo a los centros de contraventores, donde permanecerán entre 5 y 6 horas hasta que un fiscal determine si corresponde intervenir judicialmente.

Reformas a la policía salteña: Ascensos, requisitos y exámenes

Otro tema que se abordó en la reunión fue la reforma al sistema de ascensos dentro de la Policía de Salta. Se establecieron nuevos requisitos para los ascensos, incluyendo la acreditación anual de un examen psicológico y un control exhaustivo de antecedentes penales. Esta medida fue impulsada por la necesidad de garantizar que los agentes policiales mantengan aptitudes psicológicas adecuadas para cumplir con su función, en especial en un contexto social marcado por la violencia de género y el aumento de los suicidios dentro de la fuerza.

Avellaneda destacó que los exámenes psicológicos se implementarán en convenio con el Colegio de Psicólogos de Salta, y se aplicarán a los 12 mil efectivos de la policía provincial. La resolución ya está vigente desde 2024 y tiene como objetivo mejorar las condiciones del personal policial, asegurando que aquellos que ocupen cargos de responsabilidad estén en óptimas condiciones psicológicas para desempeñar sus funciones de manera profesional.

Regularización de deudas por multas de motovehículos

Otro de los puntos tratados en la reunión fue la creación de un régimen especial para la regularización de deudas por multas de motovehículos, que incluye una moratoria de 120 días. Avellaneda explicó que esta medida permitirá descongestionar las comisarías y, a su vez, garantizar el cobro efectivo de las multas impagas. Se establece también un procedimiento para la entrega de vehículos secuestrados en el marco de la legislación vial. Este proyecto tiene como objetivo agilizar la gestión de los vehículos retenidos, promoviendo la transparencia y la eficiencia en el proceso.

Control de la pirotecnia sonora y sus riesgos para la salud

El control de la comercialización de pirotecnia sonora también fue un tema central en la agenda del Senado de Salta. Avellaneda destacó la necesidad de intensificar los operativos de fiscalización, tanto en la venta ambulante como en los accesos a la provincia, para evitar el ingreso y la comercialización ilegal de productos pirotécnicos que exceden los límites permitidos por la ley. El proyecto busca regular más estrictamente el uso de la pirotecnia sonora, cuyo impacto negativo se ha hecho evidente en la salud pública, afectando especialmente a personas con trastornos auditivos, niños y animales.

Este control más riguroso está orientado a prevenir los efectos perjudiciales de la pirotecnia, como los trastornos en la salud mental y física de las personas, además de evitar situaciones de riesgo en el ámbito público. Durante la reunión, se plantearon mecanismos para fortalecer los patrullajes en zonas de alto tránsito y el control en eventos masivos, con el fin de evitar la venta indiscriminada de pirotecnia sin regulación.

Con la discusión de estos proyectos, el Senado de Salta avanza hacia una agenda de seguridad que busca enfocarse no solo en la sanción de delitos, sino también en la prevención y el fortalecimiento de las instituciones.