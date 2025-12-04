PUBLICIDAD

Accidente vial
Senadores provinciales
UCR salteña
Cruz Roja Filial Salta
caso jimena Salas
Nacionales

Milei recortó casi 60 mil empleos públicos

Un informe señala que se perdieron 58.903 puestos. Equivale a una merma del 17,7 % en la dotación total.
Jueves, 04 de diciembre de 2025 01:55
El recorte en el Conicet llevó a que se perdieran 1.958 puestos laborales.
Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia en diciembre de 2023, y hasta octubre de 2025, la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado registró una reducción de 58.903 puestos, según un informe que se basó en datos del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo).

"En octubre de 2025, la dotación fue de 282.570 cargos. En relación a los 341.473 de diciembre de 2023, se tiene una caída de 58.903 cargos", dijo el economista Nadín Argañaraz, quien precisó que la disminución equivale a una reducción del 17,7 % en la dotación total.

La reducción fue constante en todos los meses, cayendo la dotación respecto al mes previo. La merma impactó en la administración pública nacional, así como en las empresas y sociedades del Estado.

Del total de la disminución, las empresas y sociedades representaron un 34%, la administración descentralizada un 33%, y la administración centralizada un 26%. La Administración Pública Nacional (incluyendo las áreas centralizadas, descentralizadas y desconcentradas) redujo su personal en 38.675 cargos, lo que equivale a un 16.7%.

La administración centralizada es la que registra el mayor número de cargos disminuidos, con 15.519 posiciones. Le siguen las empresas y organismos como el Correo Argentino. con 5.114 cargos menos, la Operadora Ferroviaria S.E. con 3.353, y AFIP/ARCA con una diferencia de 3.112 cargos entre los meses considerados.

Otras entidades con reducciones significativas incluyen al Conicet (-1.958 cargos), el Banco de la Nación (-1.951), y Aerolíneas Argentinas (-1.914).

El Gobierno nacional ya adelantó que profundizará la motosierra y buscará seguir achicando la estructura del Estado en un nuevo recorte para 2026 que podría afectar otro 10% del total de empleados.

 

