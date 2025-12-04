Concejo Deliberante: Asumió Pablo López y armó un monobloque

La jura del exlibertario Pablo López marcó el tramo más tenso de la sesión en la que once concejales asumieron ayer en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta. López, el candidato más votado de toda la elección de mayo, tomó finalmente posesión de la banca. Su llegada, sin embargo, reavivó la polémica que arrastra desde su destitución este año por "inhabilidad moral" tras una denuncia por extorsión sexual presentada por una expareja.

López ingresó al edificio cerca de las 9, evitó el contacto con la prensa, se recluyó en su despacho y solo apareció en el recinto minutos antes del inicio de la sesión. Una vez concluida, abandonó el Concejo sin cruzarse con medios y sin utilizar la puerta principal.

El clima dentro de la sala se crispó durante su jura. Desde el palco se escucharon gritos de desaprobación, entre ellos: "íQué vergüenza, cómo lo van a aplaudir! Por eso tenemos la Argentina que tenemos." El episodio reflejó la fractura política que atraviesa al cuerpo deliberativo desde que se confirmó el regreso de López, quien decidió constituir un monobloque propio bajo el sello Libertad y Progreso.

El desembarco de López provocó una inmediata respuesta del bloque de La Libertad Avanza, que quedó finalmente conformado por cinco concejales. Su presidenta, Laura Jorge Saravia, afirmó que López "no integra ni representará" al espacio y anticipó que explorarán mecanismos legales para "sentar la postura institucional" y "recuperar" la banca que consideran propia.

En la misma línea, Carlos Casasola insistió en que la presencia de López reduce la representación parlamentaria que LLA obtuvo en las urnas. Sostuvo que el concejal llegó a la banca "por un acuerdo con el oficialismo" y reiteró que la fuerza libertaria quedó con menos peso político del que, a su juicio, le correspondía.

Respecto de la posibilidad de un juicio político, Rodrigo Pérez Quinteros aclaró que no están dadas las condiciones.

Desde el bloque oficialista también hubo definiciones. La concejal Eliana Chuchuy expresó su preocupación por el regreso de López, recordando que en el período anterior el propio Concejo lo expulsó por inhabilidad moral. Subrayó que el Tribunal Electoral resolvió que no había impedimentos legales para su asunción, pero enfocó su cuestionamiento en la interna libertaria.

"Esto deja expuestos los problemas dentro de La Libertad Avanza. Fueron ellos quienes decidieron que López encabezara la lista. ¿No sabían quién era? Ese espacio debe darle una respuesta clara a los vecinos que los votaron", sostuvo. Además, mencionó que la denuncia por extorsión sexual y violencia presentada por la convencional electa Estela Méndez sigue vigente.