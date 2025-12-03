VIDEO. Pese a la polémica, Pablo López asumió en el Concejo Deliberante

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta realizó este miércoles la Sesión Inicial prevista para formalizar la asunción de los concejales electos el pasado 11 de mayo. El acto se desarrolló según lo fijado por la Resolución de Presidencia N°170 y por la Carta Municipal, que regula el procedimiento de inicio de mandato para los nuevos representantes.

Además de la toma de juramento, el cuerpo avanzó en la conformación de los bloques políticos, la elección de sus autoridades y la integración de las comisiones de Labor Parlamentaria y de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.

La presencia de Pablo Emanuel López, el epicentro político de la jornada

La sesión tuvo un condimento político central: la presencia y jura de Pablo Emanuel López, quien finalmente asumió su banca tras haber sido el concejal más votado de la elección, con 86.632 votos (35,54%). Su participación confirmó que no existía impedimento legal para su incorporación, tal como había adelantado el Tribunal Electoral de la Provincia.

López llegó al Concejo alrededor de las 9 de la mañana, ingresó directamente a su oficina y evitó el contacto con la prensa. Del mismo modo, entró al recinto minutos antes de la sesión y, una vez finalizada, se retiró sin realizar declaraciones y sin salir por la puerta principal del edificio.

Durante su jura, el clima en el recinto se tensó cuando desde el palco se escucharon gritos como:

“¡Qué vergüenza, cómo lo van a aplaudir! Por eso tenemos la Argentina que tenemos.”

La polémica en torno a López se remonta a su anterior mandato, cuando fue expulsado por inhabilidad moral tras la denuncia por extorsión sexual presentada por una ex pareja. El caso tomó notoriedad cuando se difundió un audio en el que se lo escuchaba realizando el pedido que motivó su destitución. Aun así, y pese a haber sido expulsado también de La Libertad Avanza, López volvió a competir y obtuvo el mayor caudal electoral de toda la contienda.

En esta nueva etapa, decidió conformar un monobloque propio, denominado “Libertad y Progreso”.

Los concejales que asumieron este miércoles

Además de López, asumieron sus bancas los ediles proclamados por el Tribunal Electoral en el Acta N°8499:

Víctor Manuel Lamberto, María Florencia León, Rodrigo Alfredo Pérez Quinteros, Jesús David Battaglia Leiva, Eliana del Valle Chuchuy, Laura Cecilia Jorge Saravia, Carlos Maximiliano Casasola, Gustavo Farquharson, Erica Yanina Castro Nievas y Laura Zulema García.

Continúan en funciones hasta 2027 los concejales: Alicia Vargas, Darío Madile, Gonzalo Nieva, Agustina Álvarez Eichele, Ángel Ortiz, José García, José Luis Arias, Inés Bennassar, Malvina Gareca y Camila Lobo.

Conformación de los nuevos bloques del Concejo Deliberante

La nueva distribución muestra un cuerpo fragmentado, con bloques numerosos y varias bancadas unipersonales.

Bloques mayoritarios

Por Salta: Darío Madile, Gustavo Farquharson, Alicia Vargas, Víctor Lamberto, Eliana Chuchuy y Camila Lobo.

La Libertad Avanza (LLA): Florencia León, Rodrigo Quinteros, Carlos Casasola, Erica Castro y Laura Jorge.

Bloques de dos miembros

Yo Participo: José García y José Arias.

Juntos: Agustina Álvarez Eichele y Gonzalo Nieva.

Monobloques

Libertad y Progreso: Pablo López.

UCR: Ángel Ortiz.

Pulso Colectivo: Malvina Gareca.

Gustavo Sáenz Conducción: Inés Bennassar.

Vamos Salta: Laura García.

Memoria y Movilización: David Leiva.

Además, los bloques Por Salta, Memoria y Movilización, Vamos Salta, Gustavo Sáenz Conducción, Pulso Colectivo y Yo Participo integrarán el interbloque “Primero los Salteños”