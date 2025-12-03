Asumen 11 concejales con la mirada puesta en Pablo López

Este miércoles 3 de diciembre, a las 10, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta realizará la Sesión Inicial destinada a la incorporación de los concejales electos el 11 de mayo pasado y a la toma de juramento correspondiente. La convocatoria, establecida por la Resolución de Presidencia N°170, se hace para cumplir con lo dispuesto en la Carta Municipal y en la normativa interna del cuerpo, que fija la fecha y el procedimiento para formalizar el inicio del mandato de los nuevos ediles. También en esta sesión se elegirán las autoridades del Concejo, se conformarán los bloques políticos y quedarán integradas las comisiones de Labor Parlamentaria y de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.

Más allá del protocolo, todas las miradas estarán puestas en la presencia de Pablo Emanuel López, quien fue el concejal más votado en la última elección con 86.632 votos, el 35,54% del total. Su desempeño en las urnas permitió que La Libertad Avanza obtenga seis bancas. Sin embargo, su regreso tiene un peso político particular, ya que López fue expulsado del Concejo en el mandato anterior por inhabilidad moral, luego de una denuncia por extorsión sexual realizada por una ex pareja que, en ese momento, trabajaba en el Concejo y hoy es convencional constituyente electa. La denuncia señalaba que el entonces edil le exigía mantener relaciones sexuales a cambio de dinero y el caso tomó mayor repercusión cuando se filtró un audio en el que se lo escuchaba realizando ese pedido. Aquella situación derivó en un proceso interno que terminó con su expulsión y con la imposibilidad de completar el mandato para el que había sido elegido.

A pesar de ese antecedente, López volvió a presentarse en los comicios de mayo y obtuvo la mayor cantidad de votos de toda la elección, aunque posteriormente fue expulsado del partido libertario. Su eventual asunción genera expectativa dentro de la nueva composición del cuerpo, ya que será determinante saber si los concejales buscarán avanzar nuevamente en su remoción o si podrá desarrollar el mandato para el que fue electo. Desde el Tribunal Electoral de la Provincia señalaron a El Tribuno que no existía ningún impedimento legal para su incorporación. "No había impedimento para que asuma. En el Tribunal Electoral no hubo ninguna presentación; desconozco si se presentó algo en otro ámbito", indicaron desde el organismo.

La sesión inicial de este miércoles también servirá para formalizar la incorporación del resto de los diez ediles proclamados mediante el Acta N°8499 del Tribunal Electoral: Víctor Manuel Lamberto, María Florencia León, Rodrigo Alfredo Pérez Quinteros, Jesús David Battaglia Leiva, Eliana del Valle Chuchuy, Laura Cecilia Jorge Saravia, Carlos Maximiliano Casasola, Gustavo Farquharson, Erica Yanina Castro Nievas y Laura Zulema García. Junto a ellos continuarán en funciones los concejales con mandato vigente hasta 2027: Alicia Vargas, Darío Madile, Gonzalo Nieva, Agustina Álvarez Eichele, Ángel Ortiz, José García, José Luis Arias, Inés Bennassar, Malvina Gareca y Camila Lobo.

El escenario que viene para el oficialismo

Si uno comienza a analizar el escenario que se está dando en el Concejo Deliberante de la ciudad, a simple vista dirá que el intendente Emiliano Durand tiene mayoría, lo que si ahora habrá un grupo de concejales que serán una oposición dura.

El oficialismo reúne 11 bancas: Vitín Lamberto, David Leiva, Eliana Chuchuy, Gustavo Farquharson, Laura García, Alicia Vargas y Darío Madile. A ellos se suman José García y José Luis Arias, además de Malvina Gareca y Camila Lobo, quien asumió la semana pasada para completar el mandato de Guillermo Kripper.

Cercano a ese bloque, pero que algunas veces vota en contra como lo hizo con el Presupuesto municipal 2026 está la concejal Inés Bennassar, quien responde directamente al saencismo. Habrá que ver el comportamiento que tiene a partir de ahora. Su voto sería decisivo para darle al oficialismo quórum propio en el Concejo.

Después está el bloque de cinco concejales de La Libertad Avanza: María Florencia León, Rodrigo Alfredo Pérez Quinteros, Laura Cecilia Jorge Saravia, Carlos Maximiliano Casasola y Erica Yanina Castro Nievas. Este sector jugará a ser una dura oposición, que tratará de hacer mucho ruido en cada una de las sesiones del Concejo.

Hay que ver cómo juega, si sigue en su banca, el expulsado de La Libertad Avanza, Pablo Emanuel López. De seguir en el Concejo hará bloque propio. En la gestión pasada era un opositor muy crítico.

Y jugando casi de líbero quedan las bancas de Gonzalo Nieva y Agustina Álvarez Eichele de lo que queda de Juntos por el Cambio y el radical Ángel Ortiz.